اسکوچیچ: آماده چالش سخت مقابل سپاهان هستیم

اسکوچیچ گفت: با وجود فرصت اندک پس از دیدار آسیایی، تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم و آماده این بازی هستیم. بازیکنان از نظر انگیزشی در شرایط مطلوبی قرار دارند و می‌دانیم مسابقه سختی در پیش است.

او درباره شرایط تیم نیز افزود: در این دیدار بازیکن محرومی نداریم و تنها وضعیت مصدوم مهدی ترابی هنوز مشخص نیست. سپاهان تیمی قدرتمند است و ما باید با تمرکز بالا مقابل آن‌ها بازی کنیم.