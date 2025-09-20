خبرگزاری کار ایران
اسکوچیچ: آماده چالش سخت مقابل سپاهان هستیم
سرمربی تراکتور با تأکید بر آمادگی تیمش و تمرکز بازیکنان، از دیدار حساس مقابل سپاهان به عنوان رقابتی دشوار یاد کرد.

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ به دلیل برنامه پروازی تراکتور در کنفرانس خبری حضور نیافت، اما از طریق رسانه رسمی باشگاه درباره دیدار حساس برابر سپاهان اظهارات کوتاهی ارائه کرد.

اسکوچیچ گفت: با وجود فرصت اندک پس از دیدار آسیایی، تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم و آماده این بازی هستیم. بازیکنان از نظر انگیزشی در شرایط مطلوبی قرار دارند و می‌دانیم مسابقه سختی در پیش است.

او درباره شرایط تیم نیز افزود: در این دیدار بازیکن محرومی نداریم و تنها وضعیت مصدوم مهدی ترابی هنوز مشخص نیست. سپاهان تیمی قدرتمند است و ما باید با تمرکز بالا مقابل آن‌ها بازی کنیم.

