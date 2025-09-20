نویدکیا: سپاهان مقابل تراکتور آماده یک چالش بزرگ است

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، در نشست خبری پیش از دیدار حساس برابر تراکتور، درباره شرایط تیمش و دشواری‌های این مسابقه صحبت کرد. او به تغییرات گسترده در ترکیب، مصدومیت‌ها و کارت‌های اخطار و همچنین کیفیت بالای حریف تبریزی اشاره کرد و بر مسئولیت بازیکنان برای ارائه عملکرد مطلوب تأکید کرد.

نویدکیا گفت: فردا با تیم قهرمان فصل گذشته بازی داریم. تراکتور نسبت به دیگر تیم‌ها تغییرات کمتری داشته و همین باعث می‌شود بازی سختی در پیش باشد. ما نیز تغییرات زیادی داشتیم و بازیکنان هنوز به سبک بازی مدنظر نرسیده‌اند، اما تلاش می‌کنیم شرایط تیم را برای این دیدار دشوار آماده کنیم.

او در ادامه درباره کارت‌های زرد و قرمز بازیکنان توضیح داد: بازیکنان تمام تلاششان را می‌کنند تا از تیم محافظت کنند و گاهی فشار ذهنی باعث اشتباه می‌شود. برخی کارت‌های قرمز منطقی نبود، اما هدف ما بهبود شرایط تیم است.

نویدکیا همچنین درباره کیفیت بازی تیمش گفت: در برخی دقایق دیدار با ملوان و اردن کیفیت مطلوبی نداشتیم و باید بتوانیم در تمام ۹۰ دقیقه روند خوبی داشته باشیم. مسیر دشوار است اما تلاش می‌کنیم به هدفمان برسیم.

وی درباره مصدومان تیم افزود: در ابتدای فصل با مصدومیت محمد کریمی، نیامدن انزونزی و جدایی محبی مواجه شدیم. سانچز هم آسیب دیده و پایش گچ گرفته است، اما دلیل نتیجه نگرفتن ما این مسائل نیست. تیم ۲۸ بازیکن دارد و همه باید در روزهای دشوار کمک کنند.

سرمربی سپاهان در پایان درباره احتمال استفاده از آلوز گفت: او تازه به تیم اضافه شده و باید به شرایط سپاهان عادت کند. مهم این است که به مرور کیفیت خود را نشان دهد و در بلندمدت به تیم کمک کند.

