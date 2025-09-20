رئال مادرید 2-0 اسپانیول: کسی جلودار شاگردان آلونسو نیست

به گزارش ایلنا، رئال مادرید در هفته پنجم لالیگا با دو گل از راه دور، یکی از ادر میلیتائو و دیگری از کیلیان امباپه، جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد. بازگشت جود بلینگام و ادواردو کاماوینگا نیز خبر خوشی برای تیم بود.

تیم ژابی آلونسو شاید هنوز آن شور و هیجان را نداشته باشد، اما با جدیت و نتایج قوی، فعلاً رضایت‌بخش عمل کرده است. امباپه، که در نقش مهاجم دوم بازی کرد، با گل هفتمش در شش بازی نشان داد که در اوج است.

با این حال، به نظر می‌رسد آلونسو تاکنون از مدافعانش بهره بیشتری برده تا مهاجمان. میلیتائو با شوت ۳۰ متری‌اش قفل بازی را باز کرد، درست زمانی که رئال در برابر دفاع منظم اسپانیول به مشکل برخورده بود. در دقایق پایانی، نشانه‌هایی از بهبود بازی وینیسیوس، درخشش گاه‌به‌گاه ماستانتونو و بازگشت بلینگام به چشم آمد.

آلونسو با انتخابی جسورانه، ترکیبی با چهار مهاجم (بدون عادت به بازگشت دفاعی) و خط هافبکی متشکل از شوامنی و والورده به میدان فرستاد. شوامنی، که مورد حمایت مربیان بوده، حالا درخشش خود را به هواداران نیز نشان می‌دهد.

آلونسو معتقد است خط میانی و دفاع تیمش منظم شده، اما در حمله، به‌ویژه مقابل دفاع‌های بسته، نیاز به پیشرفت دارد. مقابل مارسی، رئال ۲۸ شوت زد اما تنها دو گل از پنالتی به ثمر رساند. گونسالو به ترکیب اضافه شد تا به امباپه فضای بیشتری بدهد و بار گلزنی تنها روی دوش او نباشد. این تصمیم نشان‌دهنده اعتماد آلونسو به تیمش بود، برخلاف گذشته که بازیکنان پس از از دست دادن توپ کم‌کاری می‌کردند.

اسپانیول، که از روزهای سخت گذشته فاصله گرفته، تیمی منظم با اعتقاد به مربی‌اش است. در دقایق ابتدایی، دفاع مستحکمی مقابل رئال داشت و وینیسیوس را با حضور مداوم الهیلالی مهار کرد. اما شوت غیرمنتظره میلیتائو از ۳۰ متری، که به گوشه دروازه دمیتروویچ رفت، معادلات را بر هم زد. این گل غیرقابل‌پیش‌بینی، حتی بهترین برنامه‌های دفاعی اسپانیول را خنثی کرد. گونزالس در وقت استراحت به بازیکنانش دلداری داد که مقصر نیستند.

تا پایان نیمه اول، رئال خطر چندانی ایجاد نکرد. امباپه بیشتر در نقش شماره ۹ ظاهر شد تا ۱۰، وینیسیوس کمتر از گذشته مدافعان را آزار داد و ماستانتونو و گونسالو حضور پررنگی نداشتند. با این حال، مدافعان میانی، به‌ویژه آسنسیو که پس از جام جهانی باشگاه‌ها عملکرد ضعیفی داشت، بی‌نقص بودند.

بلافاصله پس از شروع نیمه دوم، امباپه با شوتی ناگهانی از گوشه محوطه جریمه گل دوم را زد و دمیتروویچ را مات کرد. این گل، گویی یک ضربه ایستگاهی بدون توقف بازی بود. امباپه با ۷ گل در ۶ بازی، ترکیبی از ویژگی‌های رونالدوهای بزرگ را نشان می‌دهد.

پس از این گل، رئال روان‌تر بازی کرد و اسپانیول آسیب‌پذیرتر شد، که به نفع وینیسیوس و ماستانتونو بود. وینیسیوس یک موقعیت پس از دفع شوت امباپه داشت، اما تیر دروازه مانع شد. در دقایق پایانی، بازیکنان تهاجمی بیشتری مثل براهیم، رودریگو و کیکه گارسیا وارد شدند، اما تغییری ایجاد نکردند.

رئال با نتیجه ۲-۰ پیروزی را قطعی کرد و اسپانیول شکست را پذیرفت. بازگشت کاماوینگا و بلینگام در دقایق آخر، نوید روزهای بهتری را داد.

انتهای پیام/