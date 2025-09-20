برایتون 2-2 تاتنهام: توقف اسپرز مقابل مرغان دریایی

به گزارش ایلنا، در هفته پنجم لیگ برتر انگلیس ۴ دیدار به صورت همزمان پیگیری شد.

در یکی حساس‌ترین دیدارهای هفته اول، تیم فوتبال برایتون در ورزشگاه آمکس میزبان تیم فوتبال تاتنهام بود که در نهایت این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

در نیمه اول در دقیقه ۸ یانکوبا مینته توانست دروازه تیم میهمان را باز کند اما این پایان کار نبود و در دقیقه ۳۱ یاسین عیاری هافبک تیم برایتون موفقشد برای دومین بار دروازه تاتنهام را باز کند. در دقیقه ۴۳ ریچارلیسون توانست یکی از گل‌های خورده تیمش را جبران کند و اختلاف گل را به عدد یک برساند. نیمه اول به سود براتون به پایان رسید.

در نیمه دوم در دقیقه ۸۲ یان پل فن هکه مدافع برایتون با اشتباهی که انجام داد باعث شد تاتنهام بازی را به تساوی بکشاند.

برایتون با این تساوی ۵ امتیازی شد و در رده سیزدهم ایستاد و تاتنهام با این تساوی ۱۰ امتیازی شد و در رده دوم قرار گرفت.

سایر نتایج هفته پنجم لیگ برتر انگلیس به شرح زیر است:

برنلی ۱ _ ناتینگهام فارست ۱

ولورهمپتون ۱ _ لیدز ۳

وستهم ۱ _ کریستال پالاس ۲

انتهای پیام/