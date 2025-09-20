خبرگزاری کار ایران
هوفنهایم 1-4 بایرن مونیخ: هت‌تریک هری کین حریف را زمین گیر کرد

تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خارج از خانه به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته چهارم بوندس‌لیگای آلمان و از ساعت 17 امروز (شنبه) تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خارج از خانه به مصاف هوفنهایم رفت و به پیروزی پُرگل 4 بر یک رسید.

برای باواریایی‌ها در این بازی؛ هری کین هت‌تریک (44، 48-پنالتی و 77-پنالتی) کرد و دیگر گل این تیم نیز توسط سرژ گنابری (9+90) زده شد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

هامبورگ 2 - هایدنهایم یک

وردبرمن صفر - فرایبورگ 3

آگزبورگ یک - ماینتس 4

در آخرین بازی امشب و از ساعت 20 لایپزیگ در خانه میزبان کلن خواهد بود.

