هوفنهایم 1-4 بایرن مونیخ: هتتریک هری کین حریف را زمین گیر کرد
تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خارج از خانه به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازیهای هفته چهارم بوندسلیگای آلمان و از ساعت 17 امروز (شنبه) تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خارج از خانه به مصاف هوفنهایم رفت و به پیروزی پُرگل 4 بر یک رسید.
برای باواریاییها در این بازی؛ هری کین هتتریک (44، 48-پنالتی و 77-پنالتی) کرد و دیگر گل این تیم نیز توسط سرژ گنابری (9+90) زده شد.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
هامبورگ 2 - هایدنهایم یک
وردبرمن صفر - فرایبورگ 3
آگزبورگ یک - ماینتس 4
در آخرین بازی امشب و از ساعت 20 لایپزیگ در خانه میزبان کلن خواهد بود.