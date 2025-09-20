رکورد طلایی کشتی فرنگی ایران با حضور ۶ فینالیست!

به گزارش ایلنا، با برگزاری کشتی‌های نیمه‌نهایی سه وزن پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی جهان در زاگرب، تیم ملی ایران دو فینالیست دیگر نیز پیدا کرد تا مجموع فینالیست‌های خود را به شش نفر برساند.

پیش از این، پیام احمدی (۵۵ کیلو)، غلامرضا فرخی (۸۲ کیلو) و امین میرزازاده (۱۳۰ کیلوگرم) در روز اول مسابقات (۲۷ شهریور) فینالیست شده بودند و روز دوم (۲۸ شهریور) محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم به فینال راه یافته بود. امروز (۲۹ شهریور) سعید اسماعیلی و علیرضا مُهمدی در اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم نیز به فینال رسیدند.

این در حالی است که تیم ایران پیش از پایان مسابقات، قهرمانی خود را نیز در این رقابت‌ها مسجل کرده است. در رقابت‌های گذشته سال ۲۰۲۱ در اسلو، تیم ایران با چهار فینالیست موفق به کسب چهار مدال طلا شده بود، اما این بار در زاگرب با شش فینالیست، عملکردی درخشان‌تر از خود نشان داده است. تا اینجای کار دو نفر از فینالیست‌های ایرانی به مدال طلا رسیده‌اند، محمدهادی ساروی امشب برای طلا کشتی خواهد گرفت و فردا نیز اسماعیلی و مُهمدی برای مدال طلا روی تشک خواهند رفت.

نتایج نیمه‌نهایی سه وزن پایانی:

۶۳ کیلو: محمدمهدی کشتکار (ایران) ۳ – هانجائه چونگ (کره جنوبی) ۵ | فینال: آیتجان خالماخانوف (ازبکستان) – هانجائه چونگ (کره جنوبی)

۶۷ کیلو: سعید اسماعیلی (ایران) ۹ – دنیل آگایف (روسیه) ۰ | فینال: سعید اسماعیلی (ایران) – حسرت جعفروف (آذربایجان)

۸۷ کیلو: علیرضا مُهمدی (ایران) ۶ – دیوید لوسونچی (مجارستان) ۳ | فینال: علیرضا مُهمدی (ایران) – الکساندر کوماروف (صربستان)

