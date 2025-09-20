اسفندیار: با مصدومیت هم برای ایران مقابل فیلیپین جنگیدم

به گزارش ایلنا، امیرحسین اسفندیار پس از نخستین جلسه تمرین توپی تیم ملی والیبال ایران در مانیل برای مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان، گفت که این جلسه دومین تمرین روزانه آنها بوده و موفق شده‌اند تمام برنامه‌های کادر فنی را اجرا کنند. وی افزود: دو روز دیگر فرصت داریم تا برای بازی حساس مقابل صربستان آماده شویم و امیدوارم بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.

دریافت‌کننده قدرتی ایران درباره پیروزی دشوار مقابل فیلیپین بیان کرد: دست خدا روی تیم ما بود. بازی بسیار پرفشار بود، با بیش از ۱۶ هزار تماشاگر. قبل از مسابقه مشکلاتی هم داشتیم؛ مرتضی شریفی کسالت داشت و خودم هم مصدومیت کمر را تجربه می‌کردم.

اسفندیار ادامه داد: در تمرین قبل از بازی، کمرم با اسپاسم شدید مواجه شد، اما به درخواست خودم و نیاز تیم، با دو مسکن وارد زمین شدم تا به تیم کمک کنم. شاید آن لحظه آن‌طور که باید مثمر ثمر نبودم، اما تیم به حضورم نیاز داشت.

وی همچنین درباره درخواست ویدئوچک توضیح داد: مهم نیست چه کسی درخواست کرد، مهم این است که با آن اقدام بازی را بردیم. من و توتولو همزمان درخواست دادیم و نتیجه به نفع ما برگشت.

دیدارهای مرحله نخست حذفی مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از شنبه ۲۹ شهریور آغاز شده و تیم ملی ایران روز سه‌شنبه یکم مهر به مصاف صربستان خواهد رفت.

