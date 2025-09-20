پیاتزا: ایران آماده فینال مقابل صربستان در قهرمانی جهان است

به گزارش ایلنا، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، پس از نخستین جلسه تمرین شاگردانش در مانیل برای مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان، اظهار داشت که ایران دقیقا در موقعیتی قرار دارد که از ابتدا هدف‌گذاری کرده بود. او تأکید کرد: تیم ما جوان است و باید تجربه کسب کند. از ابتدا هدفمان تجربه‌اندوزی بوده و این مسیر را دنبال کرده‌ایم.

پیاتزا در ارزیابی عملکرد ایران در مرحله مقدماتی گفت: می‌توانستیم بهتر و آرام‌تر بازی کنیم، اما شروع بازی‌ها مطابق انتظارات نبود و به همین دلیل مسابقات طولانی شد.

وی درباره شرایط مرتضی شریفی، کاپیتان تیم، افزود: مرتضی فقط سرما خورده و مشکل دیگری ندارد. فردا دو جلسه تمرین خواهیم داشت و او نیاز به ریکاوری کامل دارد.

سرمربی ایران درباره حریف مرحله حذفی، صربستان، تصریح کرد: می‌دانیم صربستان تیم قدرتمندی است و بازیکنانی مانند پریچ و کوزومچیچ را در ترکیب دارد. پاسور آنها اکنون ۱۰۰ درصد آماده است و همین باعث شد برزیل را سه بر صفر شکست دهند، هرچند امتیازات نزدیک بود. بازی مقابل این تیم برای ما مانند یک فینال است.

پیاتزا با اشاره به کسانی که گروه ایران را ساده می‌پنداشتند، گفت: وقتی در تهران بودیم تأکید کردم گروه آسانی نیست و حالا اتفاقات غافلگیرکننده رخ داده است.

وی همچنین درباره تغییر قوانین مسابقات توضیح داد: امسال ۳۲ تیم حضور دارند و گروه‌بندی تأثیر زیادی روی مسیر صعود دارد، در حالی که قبلا ۲۴ تیم در شش گروه چهار تیمی بازی می‌کردند.

سرمربی ایران درباره شگفتی‌های جام بیست و یکم نیز افزود: باخت فرانسه مقابل فنلاند شگفتی بزرگی بود و ژاپن هم با دو شکست سه بر صفر شروع کرد اما کاپیتان آنها از هواداران عذرخواهی کرد و قول داد فصل بعد قوی‌تر برگردند.

پیاتزا تأکید کرد که تمرکز اصلی تیم روی مسابقه با صربستان است و هدف، پیشرفت قدم‌به‌قدم و آمادگی کامل برای مرحله حذفی است. دیدار ایران و صربستان در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی روز سه‌شنبه، یکم مهر، برگزار خواهد شد.

