شباب الاهلی با حضور سعید عزت‌اللهی و روی نیمکت بودن سردار آزمون، امشب در دیدار حساس مقابل النصر به دنبال پیروزی در هفته چهارم لیگ برتر امارات است.

به گزارش ایلنا، در مهم‌ترین دیدار هفته چهارم لیگ برتر امارات، تیم شباب الاهلی امشب از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت ایران در ورزشگاه آل‌مکتوم دبی میزبان النصر خواهد بود. در این دیدار، سعید عزت‌اللهی، سردار آزمون و رضا غندی‌پور در فهرست حضور دارند، اما مرصاد سیفی از ترکیب تیم خط خورده است.

سعید عزت‌اللهی که هفته گذشته ۸۴ دقیقه مقابل بنی‌یاس بازی کرد و در دیدار اخیر لیگ نخبگان آسیا برابر تراکتور نیز یکی از نفرات اصلی بود، امشب نیز در خط میانی حضور دارد و امیدوار به شکست حریف بدون شکستشان است. او در فصل جاری دو بازی لیگ برتر و یک بازی لیگ نخبگان را تجربه کرده و پس از مصدومیت اخیر، بار دیگر در ترکیب اصلی قرار گرفته است.

سردار آزمون، ستاره ایرانی دیگر شباب الاهلی که چهار ماه از میادین دور بوده، امشب روی نیمکت خواهد نشست. رضا غندی‌پور نیز که در فصل جاری دو بار به میدان رفته و مقابل تراکتور به عنوان یار جانشین بازی کرده بود، در ترکیب ذخیره قرار دارد.

شباب الاهلی که سال گذشته قهرمان لیگ برتر امارات شد، در فصل جدید پس از سه بازی دو پیروزی و یک مساوی کسب کرده و عملکردی مشابه با النصر داشته است.

