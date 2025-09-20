خبرگزاری کار ایران
دیس‌بک جنجالی استقلال به طرح پیکان (عکس)
بعد از طرح پیش‌بازی پیکان برای جدال با استقلال، آبی‌ها طرحی جنجالی در پاسخ به آن منتشر کرده‌اند.

به گزارش ایلنا،  پیکان فردا در استادیوم شهدای شهر قدس که به قلعه‌حسن‌خان معروف است، میزبان استقلال خواهند بود.

باشگاه پیکان پیش از این بازی با اشاره به این شهر با نماد قلعه به استقبال این جدال رفت.

استقلالی‌ها که بعد از دریافت هفت گل مقابل الوصل امارات در آسیا کاملا تحت فشار قرار دارند، اکنون در پاسخ به طرح رسانه‌ای حریف، با انتشار پوستری و قلعه مخر‌وبه ، پاسخ آن را داده‌اند.

طرحی که البته با واکنش قلعه‌حسن‌خان مواجه شده است و آن را نوعی بی‌احترامی به این شهر و خود دانسته‌اند تا جنجال این بازی پیش از شروع آن استارت بخورد.

