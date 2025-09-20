عذرخواهی سهرابیان پس از حواشی شکست استقلال مقابل الوصل
مدافع استقلال با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود از هواداران، سرمربی و همتیمیهایش عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، آرمین سهرابیان که پس از شکست سنگین استقلال برابر الوصل امارات با اظهارنظرهای جنجالیاش در فرودگاه مهرآباد مورد انتقاد شدید هواداران قرار گرفته بود، با انتشار یک استوری نسبت به این ماجرا واکنش نشان داد و از جامعه استقلال عذرخواهی کرد.
سهرابیان در پیام خود نوشت: «سلام و عرض ادب. هواداران عزیز باشگاه استقلال از اینکه رفتار یا صحبتهایم باعث ناراحتی جمعی شد، معذرتخواهی میکنم. میدانم حرفهای خوبی نزدم، میدانم نباید علیه همتیمیهایم صحبت میکردم و میدانم وقتی سرمربی خواسته حرف نزنیم، حرفهای نبود. برای من مهمترین و دردناکترین بخش این ماجرا این بود که هواداران استقلال را ناراحت کردم و همینطور سرمربی و همتیمیهایم. اما تلاش میکنم با تعهد و رفتار حرفهایتر این اتفاق را جبران کنم.»
او در ادامه تأکید کرده است: «چرا در استقلال هستم؟ چون به یک باشگاه برنده آمدهام. تجربه چنین شکستی آنقدر سنگین است که در مواجهه با آن نتوانی رفتار مناسبی داشته باشی. امیدوارم تیم مقابل پیکان نتیجه خوبی بگیرد و حتی به صدر جدول برسد تا کمی از این ناراحتی که زندگی همه ما را تحت تأثیر قرار داده، کم شود. مطمئنم این روزها را پشت سر میگذاریم. من را ببخشید، خیلی ناراحت بودم و هنوز هم هستم.»
این پیام در شرایطی منتشر شد که پس از شکست تاریخی ۷ بر یک استقلال مقابل الوصل، موجی از انتقادات متوجه بازیکنان بهویژه خط دفاعی این تیم شده و حواشی انضباطی متعددی پیرامون چند بازیکن از جمله سهرابیان شکل گرفته است.