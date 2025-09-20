تداوم شگفتیهای جام ۲۱؛ ثبت رکورد جدید برای والیبال ترکیه
تیم ملی والیبال ترکیه با شکست هلند ضمن صعود به مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان رکورد جدیدی برای جایگاه خود در این مسابقات ثبت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، دیدارهای مرحله نخست حذفی مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از امروز (شنبه ۲۹ شهریور) آغاز شد و با هشت دیدار در مدت چهار روز پیگیری میشود.
تیمهای ترکیه و هلند در نخستین مسابقه این مرحله از ساعت ۱۱ امروز در مانیل میزبان این رقابتها به مصاف یکدیگر رفتند که ترکیه سه بر یک به پیروزی رسید تا به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد.
شاگردان اسلوبودان کواچ در ست نخست این دیدار ۲۹ بر ۲۷ نتیجه را واگذار کردند اما در سه ست بعدی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا به عنوان نخستین تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند.
تیم ملی والیبال ترکیه که پنجمین حضور خود در رقابتهای قهرمانی مردان جهان را در مانیل تجربه میکند، به عنوان یکی از شگفتیسازان این دوره از مسابقات معرفی شده است.
این تیم در مرحله مقدماتی در گروه هفت مسابقات بود با سه برد و ۹ امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کرد که موفق به شکست تیمهای کانادا، ژاپن و لیبی در مرحله گروهی شد.
بهترین عنوان کسب شده تیم ملی والیبال ترکیه در رقابتهای جهانی، یازدهمی سال ۲۰۲۲ است و این تیم امسال با صعود به جمع هشت تیم برتر، رکورد جدیدی برای خود ثبت کرد.
ترکیه در مرحله بعد با برنده دیدارهای کانادا و لهستان روبرو خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایران روز سهشنبه یکم مهر در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی جهان به مصاف صربستان میرود.