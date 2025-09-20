خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قهرمانی جهان ۲۰۲۵؛ استارت مجدد شاگردان پیاتزا برای ادامه نبرد

قهرمانی جهان ۲۰۲۵؛ استارت مجدد شاگردان پیاتزا برای ادامه نبرد
کد خبر : 1688544
لینک کوتاه کپی شد.

ملی پوشان والیبال کشورمان تمرینات خود را پس از یک روز استراحت برای حضور هر چه قدرتمند در مرحله یک هشتم نهایی، با تمرینات بدنسازی صبح امروز استارت زدند.

به گزارش ایلنا به نقل از  دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تیم ملی ایران پس از پیروزی نزدیک و تاریخی مقابل فیلیپین در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان به عنوان تیم دوم گروه یک به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات صعود کرد و حریف تیم صربستان شد. صرب‌ها در مرحله مقدماتی موفق شدند، برزیل را سه بر صفر از پیشرو بردارند و ضمن صدرنشینی موجب حذف این تیم شدند.

پس از دیدار مقابل فیلیپین روبرتو پیاتزا بلافاصله در رختکن با بازیکنان جلسه‌ای برگزار کرد و نکات مهمی را با جدیت به آنها گوشزد کرد. بر اساس برنامه پیاتزا ملی‌پوشان روز گذشته به صورت کامل استراحت داشتند و از صبح امروز یک جلسه تمرین وزنه را زیر نظر توحید اصغری برگزار کردند و پس از استراحتی کوتاه و برگزاری یک جلسه آنالیز، عصر امروز یک جلسه تمرین توپی دو ساعته‌ای را در سالن تمرین زیر نظر کادر فنی تیم ملی برکزار خواهند کرد.

مرتضی شریفی کاپیتان تیم ملی کشورمان به دلیل سرما خوردگی با تشخیص دکتر و اجازه پیاتزا در تمرین صبح امروز شرکت نکرد و در صورت بهبودی کامل عصر امروز به همراه دیگر ملی‌پوشان تمرینات خود را پیگیری خواهد کرد.

از نکات قابل توجه تمرین امروز وزنه ملی‌پوشان، حضور تیم ملی برزیل در سالن وزنه بود که با وجود حذف از مسابقات، تمرین وزنه منظمی را به صورت گروهی برگزار کرد. بازیکنان این تیم در این خصوص اظهار داشتند: زندگی ادامه دارد و باید تمرینات خود را برای آینده و‌ روز‌های بهتر ادامه دهیم. والیبال برد و باخت دارد. گاهی نمی‌شود ولی نباید نا امید شد و دست از کار کشید.

ملی پوشان کشورمان روز سه‌شنبه در مرحله یک هشتم نهایی از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران به مصاف صربستان خواهند رفت و در صورت پیروزی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده تونس و جمهوری چک خواهند رفت و در صورت شکست بالاتر از تیم‌های برزیل، فرانسه و ژاپن در مکان نهم تا شانزدهم جدول رده‌بندی قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی