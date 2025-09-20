خبرگزاری کار ایران
English العربیه
​عذرخواهی آقاسی از هواداران استقلال پس از شکست تلخ مقابل الوصل

​عذرخواهی آقاسی از هواداران استقلال پس از شکست تلخ مقابل الوصل
عارف آقاسی، مدافع استقلال، پس از انتقادات شدید هواداران و واکنش‌های منفی به اظهاراتش در فرودگاه، با انتشار پیامی در فضای مجازی از رفتار خود عذرخواهی کرد.

به گزارش ایلنا، عارف آقاسی که پس از شکست ۷ بر یک  استقلال برابر الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا در فرودگاه مهرآباد مقابل خبرنگاران حاضر شد و صحبت‌هایی جنجالی بر زبان آورد،  با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود به این حواشی واکنش نشان داد.

آقاسی در پیام خود خطاب به هواداران نوشت: «سلام به همه هواداران عزیز باشگاه بزرگ استقلال حرفی جز عذرخواهی بابت رفتار و صحبت‌هایم ندارم. علی‌رغم اینکه چند ساعت از مسابقه گذشته بود اما چه من و چه بقیه هم‌تیمی‌ها هنوز نتوانسته بودیم این شکست تلخ را هضم کنیم. دنبال بهانه‌جویی نیستم و قول می‌دهم با تمرکز کامل به وظیفه‌ام عمل کنم و بتوانم باعث شادی شما باشم.»

او در ادامه با تاکید بر لزوم اتحاد تیم و هواداران اظهار داشت: «به این تیم ایمان داشته باشید. قطعا با حمایت شما محکم‌تر از همیشه روی پا می‌ایستیم و این باخت تلخ را با عملکردمان در میدان مسابقه جبران خواهیم کرد. استقلال همچنان موفق‌ترین تیم ایران در فوتبال آسیاست. می‌دانیم چه میراث بزرگی به ما رسیده و گزینه‌ای جز بازگشت به موفقیت نداریم و برای خوشحالی شما از جان خواهیم گذشت.»

این پیام آقاسی در شرایطی منتشر شد که طی روزهای اخیر بسیاری از هواداران استقلال نسبت به صحبت‌های او و همچنین عملکرد خط دفاعی تیم در شکست تاریخی برابر الوصل اعتراضات گسترده‌ای را مطرح کرده بودند.

​عذرخواهی آقاسی از هواداران استقلال پس از شکست تلخ مقابل الوصل

انتهای پیام/
