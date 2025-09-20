خبرگزاری کار ایران
سرمربی چادرملو جواب وحید هاشمیان را داد

وحید هاشمیان اعتقاد داشت چادرملو فرسایشی بازی کرده و این موضوع واکنش سعید اخباری را به همرا داشت.

به گزارش ایلنا، هاشمیان در نشست خبری پس از مسابقه فوتبال بسته و تدافعی چادرملو را فرسایشی و البته قابل احترام توصیف کرد. توصیفی که سعید اخباری در واکنش به آن تأکید کرد هر تیمی حق دارد با سبک و تاکتیک مورد نظر خود وارد زمین شود و مهم‌تر از همه، احترام به این سبک‌ها ضروری است؛ چیزی که هاشمیان هم بر آن تاکید داشت و معتقد بود باید راهی مقابل تیم‌هایی که بسته بازی می‌کنند،  پیدا کند.

اخباری در پاسخ گفت: «نظر آقای هاشمیان محترم است اما بهتر است از خودشان بپرسید که منظورشان از فوتبال فرسایشی چیست. من نمی‌خواهم باز کنم که با چه روشی بازی کردم، بقیه تیم‌ها بیایند و آنالیز کنند. فقط یک کلام می‌گویم، ما مناطقی را بستیم که می‌دانستیم پرسپولیس در آن مؤثر است. اگر نگاه کنید، نیمه اول اصلاً موقعیتی نداشتند و یکی دو موقعیت هم برای ما بود. شروع نیمه دوم هم به همین شکل بود.»

سرمربی چادرملو ادامه داد: «هر واژه‌ای که به کار برده می‌شود، قطعاً منظور بدی ندارد. شاید نسبت به آنتی‌گیم ما در بستن فضاها این مثال را آورده‌اند. اما به هر حال من فکر می‌کنم باید به سبک بازی ما احترام بگذارید. این روش انتخاب ما بود و همان چیزی بود که در زمین اجرا کردیم.»

اخباری در پایان تأکید کرد که فلسفه تیمش بر اساس توانایی‌ها و داشته‌های بازیکنان چیده شده و پرسپولیس باید به جای انتقاد، راه‌حلی برای غلبه بر چنین سبک‌هایی پیدا کند.

