اعتراض هواداران پرسپولیس رضا درویش را به مجلس کشاند!
روابط عمومی فراکسیون ورزش از دعوت رضا درویش و اعضای هیئتمدیره پرسپولیس به مجلس خبر داد.
به گزارش ایلنا، فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پس از افزایش مطالبات و دغدغههای هواداران پرسپولیس درباره مدیریت و آینده این باشگاه پرطرفدار دعوت از مدیران باشگاه به عمل آمده است.
فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر وظیفه نظارتی و حمایتی خود در حوزه ورزش، از مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره باشگاه پرسپولیس برای حضور در مجلس و ارائه گزارش دعوت کرده و قصد دارد سوالاتی را از آنها طرح کند.
این دعوت در راستای شفافسازی امور، پاسخگویی به دغدغههای هواداران و بررسی راهکارهای حمایتی برای بهبود شرایط باشگاه صورت گرفته است.
این فراکسیون اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی همواره حامی تیمهای مردمی و پرهوادار بوده و تلاش خواهد کرد تا زمینههای لازم برای توسعه و موفقیت پرسپولیس و سایر باشگاههای ورزشی کشور فراهم شود.