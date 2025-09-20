خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض هواداران پرسپولیس رضا درویش را به مجلس کشاند!

اعتراض هواداران پرسپولیس رضا درویش را به مجلس کشاند!
کد خبر : 1688499
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی فراکسیون ورزش از دعوت رضا درویش و اعضای هیئت‌مدیره پرسپولیس به مجلس خبر داد.

به گزارش ایلنا، فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پس از افزایش مطالبات و دغدغه‌های هواداران پرسپولیس درباره مدیریت و آینده این باشگاه پرطرفدار دعوت از مدیران باشگاه به عمل آمده است.

فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر وظیفه نظارتی و حمایتی خود در حوزه ورزش، از مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره باشگاه پرسپولیس برای حضور در مجلس و ارائه گزارش دعوت کرده و قصد دارد سوالاتی را از آنها طرح کند.

این دعوت در راستای شفاف‌سازی امور، پاسخگویی به دغدغه‌های هواداران و بررسی راهکار‌های حمایتی برای بهبود شرایط باشگاه صورت گرفته است.

این فراکسیون اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی همواره حامی تیم‌های مردمی و پرهوادار بوده و تلاش خواهد کرد تا زمینه‌های لازم برای توسعه و موفقیت پرسپولیس و سایر باشگاه‌های ورزشی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی