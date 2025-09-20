خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تقلای هافبک پرسپولیس برای گرفتن پنالتی بی‌ثمر بود

تقلای هافبک پرسپولیس برای گرفتن پنالتی بی‌ثمر بود
کد خبر : 1688497
لینک کوتاه کپی شد.

محمد خدابنده‌لو در دقیهقه 90 بازی چادرملو معتقد بود روی او پنالتی شده است.

به گزارش ایلنا، محمد خدابنده‌لو، هافبک جوان پرسپولیس، در حالی که تلاش داشت خود را در موقعیت شوتزنی قرار دهد، با برخوردی در محوطه جریمه چادرملو روی زمین افتاد. بلافاصله بازیکنان پرسپولیس و در رأس آنها خدابنده‌لو با اصرار فراوان خواستار اعلام ضربه پنالتی شدند، اما سیدرضا مهدوی، داور مسابقه، اعتقادی به خطا نداشت و دستور به ادامه بازی داد. نکته اینکه در صحنه بعدی هم یک موقعیت مشکوک در فرصت علی علیپور پیش آمد که مهدوی آن را نیز پنالتی تشخیص نداد.

این تصمیم یک دقیقه بعد توسط تیم VAR نیز مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر آهسته نشان داد که برخوردی وجود داشته اما از نظر داوران اتاق VAR شدت آن برای اعلام پنالتی کافی نبود و صحنه مشکوک در نهایت تأیید نشد. بدین ترتیب پرسپولیسی‌ها در آخرین لحظه از رسیدن به یک موقعیت طلایی برای گلزنی محروم شدند.

اعتراضات محمد خدابنده‌لو پس از اعلام نظر نهایی داور ادامه یافت، اما این واکنش‌ها هم نتیجه‌ای در بر نداشت و بازی بدون تغییر نتیجه خاتمه یافت. 

برای پرسپولیس که به دنبال شکستن طلسم گل‌نزدن در این بازی بود، این صحنه می‌توانست نقطه عطف دیدار باشد، ولی در نهایت تصمیم داور پایانی بر امیدهای سرخپوشان گذاشت و دومین تساوی متوالی آنها ثبت شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی