به گزارش ایلنا، محمد خدابنده‌لو، هافبک جوان پرسپولیس، در حالی که تلاش داشت خود را در موقعیت شوتزنی قرار دهد، با برخوردی در محوطه جریمه چادرملو روی زمین افتاد. بلافاصله بازیکنان پرسپولیس و در رأس آنها خدابنده‌لو با اصرار فراوان خواستار اعلام ضربه پنالتی شدند، اما سیدرضا مهدوی، داور مسابقه، اعتقادی به خطا نداشت و دستور به ادامه بازی داد. نکته اینکه در صحنه بعدی هم یک موقعیت مشکوک در فرصت علی علیپور پیش آمد که مهدوی آن را نیز پنالتی تشخیص نداد.

این تصمیم یک دقیقه بعد توسط تیم VAR نیز مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر آهسته نشان داد که برخوردی وجود داشته اما از نظر داوران اتاق VAR شدت آن برای اعلام پنالتی کافی نبود و صحنه مشکوک در نهایت تأیید نشد. بدین ترتیب پرسپولیسی‌ها در آخرین لحظه از رسیدن به یک موقعیت طلایی برای گلزنی محروم شدند.

اعتراضات محمد خدابنده‌لو پس از اعلام نظر نهایی داور ادامه یافت، اما این واکنش‌ها هم نتیجه‌ای در بر نداشت و بازی بدون تغییر نتیجه خاتمه یافت.

برای پرسپولیس که به دنبال شکستن طلسم گل‌نزدن در این بازی بود، این صحنه می‌توانست نقطه عطف دیدار باشد، ولی در نهایت تصمیم داور پایانی بر امیدهای سرخپوشان گذاشت و دومین تساوی متوالی آنها ثبت شد.

انتهای پیام/