خبرگزاری کار ایران
پس از اتفاق ناگوار برای تماشاگران؛

گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه پارس شیراز باطل شد

در پی حادثه رخ داده در دیدار دیشب تیم های فجرسپاسی و ذوب آهن یک هوادار مجروح و زخمی شد.

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار شب گذشته تیم‌های فجرسپاسی و ذوب آهن   قسمتی از سقف آهنی ورزشگاه به سمت تماشگران پرتاب شد و  با برخورد به یکی از هواداران از ناحیه صورت آسیب دید و راهی بیمارستان شد.

در پی این اتفاق تلخ  مدیر ورزش و جوانان این استان از مردم شیراز عذرخواهی کرد و همچنین  سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه ای به هیات فوتبال استان فارس و اداره کل ورزش و جوانان این استان از ابطال گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه پارس شیراز خبر داد.

با اعلام  روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران،  با توجه به اتفاق ناگواری که  در مسابقه فجر شهید سپاسی و ذوب آهن در هفته چهارم  لیگ برتر در ورزشگاه پارس شیراز رخ داد و  منجر به مصدومیت شماری از تماشاگران شد، گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه مذکور باطل می شود و تا رفع کلیه ایرادات زیر امکان برگزاری مسابقات در ورزشگاه پارس شیراز  وجود ندارد:

- ایمنی سقف ورزشگاه 

- افزایش ارتفاع نرده ها

پس از رفع ایرادت و صدور گواهی ایمنی و امنیتی جدید توسط مقامات استان مجددا بازدید از این ورزشگاه انجام می شود  و در صورت ایمن بودن ورزشگاه مجوز برگزاری  مسابقات در آن صادر خواهد شد.

