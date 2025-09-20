گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه پارس شیراز باطل شد

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار شب گذشته تیم‌های فجرسپاسی و ذوب آهن قسمتی از سقف آهنی ورزشگاه به سمت تماشگران پرتاب شد و با برخورد به یکی از هواداران از ناحیه صورت آسیب دید و راهی بیمارستان شد.

در پی این اتفاق تلخ مدیر ورزش و جوانان این استان از مردم شیراز عذرخواهی کرد و همچنین سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه ای به هیات فوتبال استان فارس و اداره کل ورزش و جوانان این استان از ابطال گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه پارس شیراز خبر داد.

با اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به اتفاق ناگواری که در مسابقه فجر شهید سپاسی و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه پارس شیراز رخ داد و منجر به مصدومیت شماری از تماشاگران شد، گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه مذکور باطل می شود و تا رفع کلیه ایرادات زیر امکان برگزاری مسابقات در ورزشگاه پارس شیراز وجود ندارد:

- ایمنی سقف ورزشگاه

- افزایش ارتفاع نرده ها

پس از رفع ایرادت و صدور گواهی ایمنی و امنیتی جدید توسط مقامات استان مجددا بازدید از این ورزشگاه انجام می شود و در صورت ایمن بودن ورزشگاه مجوز برگزاری مسابقات در آن صادر خواهد شد.

