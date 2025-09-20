به گزارش ایلنا، تنها چهار ماه پس از پیروزی ۱-۰ چلسی در استمفوردبریج، دو رقیب قدیمی بار دیگر در لیگ برتر مقابل هم قرار می‌گیرند. شاگردان آموریم هفته گذشته در دربی منچستر با شکست سنگین ۳-۰ برابر سیتی بار دیگر زیر بار انتقادات سنگین رفتند؛ شکستی که جایگاه او را بیش از پیش متزلزل کرده است.

منچستریونایتد با تنها ۴ امتیاز از چهار بازی، بدترین شروع خود در لیگ برتر از فصل ۹۳-۱۹۹۲ را تجربه می‌کند. آمار کلی دوران ۱۰ ماهه آموریم نیز ناامیدکننده است؛ تنها ۳۱ امتیاز از ۳۱ بازی و ضعیف‌ترین درصد برد برای یک سرمربی شیاطین‌سرخ از زمان جنگ جهانی دوم. در همین حال، خبرهایی از رختکن شنیده می‌شود که بازیکنان اعتمادشان را به سرمربی پرتغالی از دست داده‌اند. با این حال، یونایتد امیدوار است با پیروزی مقابل چلسی برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۳ دو برد پیاپی خانگی در لیگ به دست آورد.

آمارها نشان می‌دهد یونایتد در ۱۲ بازی اخیر خانگی برابر چلسی در لیگ شکست نخورده (۵ برد، ۷ مساوی)؛ آماری که امید را به اردوی میزبان بازگردانده است. در مقابل، چلسی با هدایت انزو مارشکا یکی از سه تیم بدون شکست لیگ در فصل جاری است (۲ برد و ۲ مساوی). آن‌ها پس از بردهای پرگل برابر وستهام و فولام، هفته گذشته مقابل برنتفورد در وقت‌های تلف‌شده پیروزی را از دست دادند و در لیگ قهرمانان نیز با شکست ۳-۱ برابر بایرن‌مونیخ شکست خوردند.

مارسکا پس از بازی در آلمان تاکید کرد تیمش باید از این تجربه «درس بگیرد و چیزی ویژه بسازد». آبی‌ها که تنها یک شکست در شش بازی اخیر خارج از خانه دارند (۳ برد، ۲ مساوی) امیدوارند طلسم پیروزی‌های پیاپی مقابل یونایتد را پس از ۱۴ سال بشکنند.

یکی از نکات مهم بازی امشب رویارویی گارناچو، با تصمیم مارسکا، با منچستریونایتد خواهد بود. بازیکن آرژانتینی در تابستان امسال پس از ماه‌ها چالش با آموریم از یونایتد جدا شد و با قراردادی بلندمدت به چلسی پیوست. او انگیزه‌های خاصی برای جدال با تیمی دارد که باعث شهرت او در فوتبال اروپا شد اما نتوانست آنطور که باید در اندازه یک ستاره جوان عملکرد درخشانی داشته باشد.

وضعیت تیم‌ها

در اردوی یونایتد، لیساندرو مارتینز و دیوگو دالو همچنان مصدوم هستند. با این حال، ماتیوس کونیا و میسون مانت آماده بازگشت به ترکیب‌اند. آموریم باید بین دروازه‌بان تازه‌وارد سِن لامنز و آلتای بایندیر یکی را برای شروع انتخاب کند. در خط حمله، برایان امبومو به همراه آماد دیالو و بنیامین ششکو امیدهای اصلی گلزنی محسوب می‌شوند.

چلسی نیز چند غایب کلیدی دارد: رومئو لاویا، بونوآ بادیاشیله، لوی کولویل، لیام دلاپ و داریو اسوگو مصدوم هستند و میخایلو مودریک هم محروم است. با این حال، بازگشت ریس جیمز می‌تواند ترکیب خط دفاعی را تغییر دهد. در خط میانی، انزو فرناندز و مویسس کایسدو بازیساز خواهند بود و کول پالمر در نقش شماره ۱۰ به میدان می‌رود. در خط حمله، ژوائو پدرو با ۵ مشارکت گل در این فصل و سابقه درخشان برابر یونایتد، تهدید اصلی خواهد بود.

ترکیب احتمالی

منچستریونایتد: لامنز، یورو، دی‌لیخت، لوک شاو، مزراوی، کاسمیرو، برونو فرناندز، دورگو، امبومو، آماد دیالو، ششکو

چلسی: سانچز، جیمز، چالوبا، توسین، کوکوریا، انزو فرناندز، کایسدو، نتو، پالمر، گارنچو، پدرو

این دیدار از ساعت ۲۰:۰۰ به وقت تهران در الدترافورد برگزار می‌شود و می‌تواند نقشی کلیدی در آینده شغلی روبن آموریم و روند صعودی چلسی در جدول داشته باشد.

