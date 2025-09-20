خبرگزاری کار ایران
ابلاغیه کمیته اخلاق بعد از میزبانی چادرملو از پرسپولیس در تختی تهران

کمیته اخلاق فدراسیون ابلاغیه هایی تازه‌ای را خطاب به میزبان‌های دو مسابقه هفته چهارم لیگ برتر صادر کرد.

به گزارش ایلنا، کمیته اخلاق فدراسیون اعلام کرد؛ مدیرعامل باشگاه چادرملو،به عنوان میزبان دیدار این تیم مقابل پرسپولیس به همراه،مدیر ورزشگاه تختی و پیمانکار چمن این ورزشگاه برای ادای پاره ای از توضیحات به کمیته اخلاق فدراسیون احضار شدند.

روز گذشته باشگاه چادرملو در تهران ورشگاه تختی میزبانی خود را از پرسپولیس انجام داد اما شرایط چمن این استادیوم قدیمی تهران حسابی صدای بازیکنان پرسپولیس را در آورد و حتی خود چادرملویی‌ها نیز به کیفیت بد چمن اعتراف کردند. باشگاه چادرملو درحال ترمیم چمن ورزشگاه شهید نصیری یزد است و در هفته‌های ابتدایی لیگ نمی‌تواند در خانه میزبان حریفان باشد.

همچنین مدیرعامل باشگاه فجرشهید سپاسی به عنوان میزبان دیدار این تیم مقابل ذوب آهن اصفهان، به همراه مدیر ورزشگاه پارس شیراز به این کمیته فراخوانده شدند.

