تصمیم جنجالی سپاهان در بازی تراکتور: آلوز به میدان میرود
کارت بازی ریکاردو آلوز صادر شد و سپاهان تصمیم دارد هافبک پرتغالی تازهوارد خود را در حساسترین بازی هفته مقابل تیم سابقش، تراکتور، به میدان بفرستد.
به گزارش ایلنا، پرونده پرحاشیه جدایی ریکاردو آلوز از تراکتور و پیوستنش به سپاهان حالا به نقطهای رسیده که تمام نگاهها را به مسابقه امشب در اصفهان دوخته است. سازمان لیگ در ابلاغیهای اعلام کرده ثبت این بازیکن بهعنوان آزاد بلامانع است، با این قید که سپاهان مسئولیت حقوقی هرگونه پیامد ناشی از فسخ او با تراکتور را میپذیرد. این بند مسیر صدور کارت و قرار گرفتن نام آلوز در فهرست بازی را هموار کرد.
باشگاه سپاهان چند ساعت مانده به دیدار حساس هفته، خبر صدور کارت آلوز را تأیید کرد و او را در لیست قرار داد. حتی از اصفهان خبر میرسد که طلاییپوشان قصد دارند شماره ۱۰ جدید خود را از ابتدا در ترکیب بگذارند و او را در نقش پلیمیکر به کار بگیرند؛ بهویژه حالا که پس از مصدومیت محمد کریمی، خط میانی سپاهان بیش از هر زمان دیگری نیاز به یک طراح دارد. آلوز میتواند با پاسهای عمقی و ضربات ایستگاهیاش تغییر بزرگی در جریان مسابقه ایجاد کند.
در سمت مقابل، تراکتور همچنان به روند فسخ این بازیکن معترض است و سناریوی شکایت رسمی پس از مسابقه دور از ذهن نیست. با این حال، سپاهان معتقد است قراردادش کاملاً قانونی است و قصد ندارد از موضع خود کوتاه بیاید.
این تقابل که امشب از ساعت ۲۰:۰۰ در نقشجهان برگزار میشود، علاوه بر حساسیت فنی، بار حقوقی و روانی ویژهای نیز دارد. حالا همه منتظرند ببینند آلوز در اولین حضور مقابل تیم سابقش چه اثری بر نتیجه مسابقه و آینده این جنجال بزرگ خواهد داشت.