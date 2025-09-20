برنامه امروز فرنگیکاران ایران در قهرمانی جهان
رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز برای ملیپوشان ایران با حضور در چند وزن مختلف و یک فینال حساس پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مسابقات امروز کشتی فرنگی قهرمانی جهان با حضور چند نماینده ایران دنبال میشود. برنامه رقابتهای ملیپوشان کشورمان به شرح زیر است:
از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰ رقابتهای مقدماتی و شانس مجدد برگزار میشود که در این مرحله محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به میدان میروند. همچنین دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم شانس مجدد خواهد داشت.
از ساعت ۱۸ تا ۱۹ دیدارهای نیمهنهایی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم انجام خواهد شد.
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ نیز مسابقات ردهبندی و فینال برگزار میشود که در مهمترین آن محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم در دیدار نهایی روی تشک خواهد رفت. دانیال سهرابی نیز در صورت موفقیت در شانس مجدد، میتواند به دیدار ردهبندی برسد.
ملیپوشان ایران امروز فرصت دارند با نتایج درخشان جایگاه تیم را در جدول قهرمانی جهان تثبیت کنند.