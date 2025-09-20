به گزارش ایلنا، محمد محمدی، مدیرعامل باشگاه فولاد، پس از این برد گفت: خسته نباشید می‌گویم به کادر فنی و بازیکنانمان که زحمت زیادی کشیدند. در هفته‌های قبل فوتبال خوبی ارائه دادیم ولی نتیجه لازم را نگرفتیم. خوشحالم که این بار هم نمایش خوب داشتیم و هم نتیجه گرفتیم. این برد مبارک هواداران پرشورمان باشد و مطمئنم در آینده شرایط تیم بهتر خواهد شد.

محمدی درباره شایعات ناهماهنگی بین مدیریت کارخانه و باشگاه تأکید کرد: من فکر نمی‌کنم ناهماهنگی وجود داشته باشد. هر چه هست، مسائل فنی است. اختلاف سلیقه در هر تیمی طبیعی است و همه باید منافع سازمان را در نظر بگیریم تا به موفقیت تیم برسیم. آقای حاجی‌زاده به دلیل مشکلات شخصی استعفا داده بود اما اکنون کنار تیم حضور دارد و تمرکز کامل دارد.

وی در خصوص جذب بازیکن خارجی افزود: برای جذب بازیکن خارجی منتظر تأیید نهایی کادر فنی هستیم. آقای گل‌محمدی هم در مصاحبه خود گفته‌اند که باید بررسی دقیق انجام شود، چون در بازار بازیکن باکیفیت به سختی پیدا می‌شود. پس از تأیید کادر فنی، بازیکن جذب خواهد شد.

مدیرعامل فولاد همچنین درباره اختلاف احتمالی بین مدیریت و کادر فنی گفت: از اول هم اختلافی نبوده و هر چیزی که بوده، اختلاف کاری و سلیقه‌ای بوده است. تیم مدیریت با تمام قوا پشت کادر فنی است و مطمئنم در آینده اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

محمدی در پایان در مورد عدم حضور بانوان در ورزشگاه فولاد آرنا توضیح داد: متأسفانه این موضوع در یکی دو سال گذشته به دلیل نبود زیرساخت‌ها محدود شده بود. با تغییراتی که در ساختار ورزشگاه ایجاد شود و براساس ملاک‌های شورای تأمین، حضور بانوان فراهم خواهد شد و اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خواهد خورد.

