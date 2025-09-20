خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جذب بازیکن خارجی فقط با تایید یحیی

محمدی: بازیکن باکیفیت الان کم پیدا می‌شود

محمدی: بازیکن باکیفیت الان کم پیدا می‌شود
کد خبر : 1688318
لینک کوتاه کپی شد.

فولاد خوزستان در هفته چهارم لیگ برتر با تک گل بلانکو خیبر خرم‌آباد را شکست داد و نخستین پیروزی فصل را جشن گرفت.

به گزارش ایلنا، محمد محمدی، مدیرعامل باشگاه فولاد، پس از این برد گفت: خسته نباشید می‌گویم به کادر فنی و بازیکنانمان که زحمت زیادی کشیدند. در هفته‌های قبل فوتبال خوبی ارائه دادیم ولی نتیجه لازم را نگرفتیم. خوشحالم که این بار هم نمایش خوب داشتیم و هم نتیجه گرفتیم. این برد مبارک هواداران پرشورمان باشد و مطمئنم در آینده شرایط تیم بهتر خواهد شد.

محمدی درباره شایعات ناهماهنگی بین مدیریت کارخانه و باشگاه تأکید کرد: من فکر نمی‌کنم ناهماهنگی وجود داشته باشد. هر چه هست، مسائل فنی است. اختلاف سلیقه در هر تیمی طبیعی است و همه باید منافع سازمان را در نظر بگیریم تا به موفقیت تیم برسیم. آقای حاجی‌زاده به دلیل مشکلات شخصی استعفا داده بود اما اکنون کنار تیم حضور دارد و تمرکز کامل دارد.

وی در خصوص جذب بازیکن خارجی افزود: برای جذب بازیکن خارجی منتظر تأیید نهایی کادر فنی هستیم. آقای گل‌محمدی هم در مصاحبه خود گفته‌اند که باید بررسی دقیق انجام شود، چون در بازار بازیکن باکیفیت به سختی پیدا می‌شود. پس از تأیید کادر فنی، بازیکن جذب خواهد شد.

مدیرعامل فولاد همچنین درباره اختلاف احتمالی بین مدیریت و کادر فنی گفت: از اول هم اختلافی نبوده و هر چیزی که بوده، اختلاف کاری و سلیقه‌ای بوده است. تیم مدیریت با تمام قوا پشت کادر فنی است و مطمئنم در آینده اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

محمدی در پایان در مورد عدم حضور بانوان در ورزشگاه فولاد آرنا توضیح داد: متأسفانه این موضوع در یکی دو سال گذشته به دلیل نبود زیرساخت‌ها محدود شده بود. با تغییراتی که در ساختار ورزشگاه ایجاد شود و براساس ملاک‌های شورای تأمین، حضور بانوان فراهم خواهد شد و اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خواهد خورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی