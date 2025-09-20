دوناروما؛ رهبر جدید منچسترسیتی در دروازه و رختکن

به گزارش ایلنا، جانلوئیجی دوناروما، دروازه‌بان ایتالیایی، به سرعت در منچسترسیتی جا افتاده و حضورش تأثیر محسوسی بر عملکرد هم‌تیمی‌هایش داشته است.

نیکو اوریلی، هافبک سیتی، درباره هم‌تیمی جدیدش گفت:دوناروما واقعاً تأثیر بزرگی در تیم داشته است. او شخصیتی کلیدی در رختکن و داخل زمین است. وقتی به تیم آمد، حس می‌کنم همه ما با آغوش باز از او استقبال کردیم. او یک رهبر واقعی است که تیم به آن نیاز دارد. با توجه به اینکه تیم ما نسبتاً جوان است و بازیکنان جدید زیادی داریم، هماهنگی او با جمع فوق‌العاده بوده و طبیعتاً یک دروازه‌بان استثنایی است.

برناردو سیلوا هم با تمجید از جیجو گفت:با دوناروما حس می‌کنی کمی شبیه به کورتوا است؛ قدبلند و تنومند و در عین حال هنوز جوان است، فقط ۲۶ سال دارد، اما تجربه زیادی در بالاترین سطح فوتبال دارد. اولین بازی برای یک باشگاه جدید همیشه حس خاصی دارد، اما او کاملاً راحت و مسلط بود. داشتن چنین دروازه‌بانی در خط دفاع، آرامش و اعتماد به نفس زیادی به تیم می‌دهد.

رودری، هافبک دیگر سیتی، هم به یکی از صحنه‌های دیدنی دربی مقابل منچستریونایتد اشاره کرد:وقتی امبومو شوت زد، فکر کردم توپ باید دقیقاً به گوشه بالای دروازه می‌رفت تا گل شود، اما دوناروما فوق‌العاده واکنش نشان داد و آن موقعیت را مهار کرد.

این اظهارنظرها نشان می‌دهد که دوناروما نه تنها درون دروازه، بلکه در رختکن و در هماهنگی با تیم نیز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و حضور او می‌تواند آینده منچسترسیتی را در رقابت‌های بزرگ تحت تأثیر قرار دهد.

