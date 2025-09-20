خبرگزاری کار ایران
منصوریان: بازیکنان ستاره هم دست محرم را نگرفتند

پیشکسوت فوتبال معتقد است ناکامی سپاهان در سه هفته ابتدایی لیگ برتر نباید فقط به گردن محرم نویدکیا انداخته شود و ستاره‌های تیم نیز نتوانستند به سرمربی کمک کنند.

به گزارش ایلنا،  سپاهان پس از کسب تنها دو امتیاز از سه بازی ابتدایی لیگ برتر، با انتقادهایی از محرم نویدکیا و تیمش مواجه شده است. علیرضا منصوریان، پیشکسوت فوتبال و سرمربی سابق، در این باره گفت: تمام بار نتایج اخیر سپاهان نباید روی دوش محرم بیفتد. آن‌ها بازیکنان فوق‌العاده‌ای جذب کرده‌اند، اما خود بازیکنان هم باید نقش دستیار را ایفا کنند. بازیکنان فعلی سپاهان، آن سپاهانی نیستند که تصور می‌کنیم.

منصوریان ادامه داد: به طور کلی، نفرات سپاهان به اندازه کافی خوب فوتبال بازی نمی‌کنند. تیم تمایل دارد بازی را از جلوی دروازه خودی آغاز کند، اما تفاوت بازیکنان باید بیشتر دیده شود و نمی‌توان گفت فلان بازیکن بازی را برای تیم رقم زده است.

با وجود این شرایط، سپاهان روز یکشنبه در چهارمین دیدار لیگ برتر مقابل تراکتور تبریز صف‌آرایی می‌کند. مصافی حساس میان قهرمان و نایب‌قهرمان فصل گذشته. محرم نویدکیا و شاگردانش امیدوارند با کسب پیروزی از بحران خارج شده و هوادارانشان را خوشحال کنند.

 

