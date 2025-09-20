کامبک تاریخی الاهلی مقابل الهلال با قضاوت فغانی

به گزارش ایلنا، در هفته سوم لیگ حرفه‌ای عربستان، الاهلی موفق شد پس از عقب‌افتادن با سه گل مقابل الهلال، در دقایق پایانی به تساوی ۳-۳ دست یابد. گل‌های الهلال توسط تئو هرناندز (۱۲)، داروین نونیز (۲۴) و مالکوم (۴۱) به ثمر رسید، اما الاهلی با گل‌های ایوان تونی (۷۸ و ۸۷) و مریح دمیرال (۹۰+۱) به بازی بازگشت.

مسابقه از همان ابتدا با هیجان شروع شد و هر دو تیم به دنبال گل زودهنگام بودند. الهلال در دقیقه ۱۲ با ضربه زمینی تئو هرناندز پیش افتاد و در دقیقه ۲۴ داروین نونیز گل دوم را به ثمر رساند. مالکوم در دقیقه ۴۱ با شوتی دقیق، گل سوم الهلال را زد تا تیمش تا پایان نیمه اول سه بر صفر جلو بیفتد.

الاهلی اما در نیمه دوم فشار خود را افزایش داد. ایوان تونی در دقایق ۷۸ و ۸۷ دو گل به ثمر رساند و مریح دمیرال در دقیقه ۹۰+۱ گل تساوی تاریخی را وارد دروازه الهلال کرد.

با این تساوی، الهلال با ۵ امتیاز در رده هفتم و الاهلی با همان تعداد امتیاز در رده هشتم جدول لیگ عربستان قرار گرفت. این بازی به‌عنوان یکی از مهیج‌ترین بازگشت‌های فصل به یادها سپرده خواهد شد.

