اعلام ترکیب دو تیم آلومینیوم و استقلال خوزستان

به گزارش ایلنا، از ساعت 18:30 امشب دو تیم آلومینیوم اراک و استقلال خوزستان در هفته چهارم به مصاف هم می روند.

ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:

ترکیب آلومینیوم برابر استقلال خوزستان

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، امین جهان کهن، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، سید مهدی مهدوی، رحمان جعفری و عباس کهریزی

ترکیب استقلال خوزستان برابر آلومینیوم

محمدجواد کیا، محمد شریفی، عارف رستمی، امیرعلی صادقی، ابوالفضل کوهی، فیاض میردورقی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حسین احمدی، محمدمهدی احمدی و قاسم لطیفی

