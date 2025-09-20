جدال حساس در هفته چهارم لیگ برتر
استقلال زخمخورده مقابل پیکان آماده!
استقلال بحرانزده و پیکان باثبات فردا از ساعت ۱۸ در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر به مصاف هم میروند.
به گزارش ایلنا، تیم استقلال تهران این روزها شرایط دشواری را پشت سر میگذارد. آبیپوشان پس از شکست سنگین ۷ بر صفر مقابل الوصل در لیگ قهرمانان آسیا، هفته گذشته نیز در لیگ برتر برابر استقلال خوزستان با نتیجه یک بر صفر تن به شکست دادند. همین نتایج ضعیف باعث شده تا ریکاردو ساپینتو با انتقادات شدیدی مواجه شود و این دیدار برای او اهمیت ویژهای داشته باشد.
در سوی دیگر، پیکان تازهصعود کرده با هدایت سعید دقیقی عملکرد قابل قبولی داشته است. آنها در سه بازی گذشته لیگ برابر ذوبآهن به پیروزی ۱-۰ دست یافتند و مقابل استقلال خوزستان و شمسآذر نیز با تساوی ۱-۱ متوقف شدند. پیکانیها امیدوارند روند خوب خود را برابر استقلال پرستاره هم ادامه دهند.
این دو تیم فصل گذشته در چارچوب جام حذفی در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که استقلال با گل رامین رضاییان از روی نقطه پنالتی موفق به شکست پیکان و صعود به مرحله بعد شد. حالا پیکانیها به دنبال انتقام از آن شکست هستند.
این دیدار حساس از ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۳۰ شهریور برگزار میشود و حالا باید دید در تقابل ساپینتو و دقیقی، کدام سرمربی موفقتر عمل خواهد کرد و میتواند تیمش را به مسیر دلخواه بازگرداند.