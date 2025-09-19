به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، تأکید کرد هنوز مشخص نیست رودری توانایی حضور در ترکیب اصلی سومین بازی متوالی‌اش در یک هفته را دارد یا خیر. گواردیولا گفت: «او در تمرین روز چهارشنبه احساس راحتی نداشت، اما در دیدار لیگ قهرمانان فوق‌العاده بازی کرد. باید تا روز یکشنبه تصمیم بگیریم.»

او در ادامه درباره روند بازگشت هافبک اسپانیایی پس از مصدومیت رباط صلیبی توضیح داد: «رودری هنوز به بالاترین سطح اعتماد به نفسش نرسیده است. بهترین بازیکنانی که در دوران مربیگری‌ام داشته‌ام، از نظر ذهنی فوق‌العاده بوده‌اند. رودری هم همین‌طور است، اما زانو داستان دیگری دارد و زمان می‌خواهد. ما باید با صبر جلو برویم تا او دوباره کامل برگردد.»

گواردیولا در خصوص برنامه تیم پیش از مصاف با آرسنال افزود: «فردا ریکاوری خواهیم داشت. استراحت، استراحت، استراحت... و انرژی برای روز یکشنبه.»

سرمربی سیتی همچنین شکست ۵ بر ۱ فصل گذشته در امارات را مرور کرد: «ما فراموش کردیم چه کاری باید انجام دهیم و همین موضوع باعث شد آرسنال کار راحتی داشته باشد. ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پایانی یک فاجعه بود. امیدوارم این فصل بتوانیم رقابت نزدیک‌تری رقم بزنیم.»

او با اشاره به ثبات تیمش گفت: «می‌دانم فصل قبل شرایط خوبی نداشتیم، اما تیمی که شش بار قهرمان لیگ برتر شده، یک ماشین است. این ثبات نشان می‌دهد کیفیت واقعی تیم چیست.»

گواردیولا در پایان به قدرت آرسنال پرداخت: «آن‌ها تیمی فوق‌العاده هستند و یکی از سخت‌ترین رقبای اروپا به حساب می‌آیند. فصل گذشته گام بزرگی در اروپا برداشتند و برای من مستحکم‌ترین تیم حال حاضر هستند. در خط دفاعی تقریباً بدون اشتباه بازی می‌کنند. خریدهای تابستانی‌شان هم بسیار هوشمندانه بود و نشان دادند برای رقابت با بهترین‌های لیگ برتر و اروپا برنامه دارند. میکل آرتتا گام به گام تیم را بهتر کرده و حالا آرسنال در سطحی استثنایی قرار دارد.»

انتهای پیام/