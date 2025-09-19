خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هالند سریع‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان با ۵۰ گل

هالند سریع‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان با ۵۰ گل
کد خبر : 1688051
لینک کوتاه کپی شد.

ارلینگ هالند با گلش در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا، در ۴۹ بازی به ۵۰ گل در این رقابت‌ها رسید و رکورد پیشین رود فان‌نیستلروی را شکست.

به گزارش ایلنا،   گل هالند در نخستین هفته لیگ قهرمانان اروپا، او را به ۵۰ گل در این رقابت‌ها رساند. ستاره ۲۵ ساله منچسترسیتی برای رسیدن به این رکورد تنها به ۴۹ بازی نیاز داشت؛ در حالی که رکورد پیشین در اختیار رود فان‌نیستلروی بود که با ۶۲ بازی به این تعداد رسید.

هالند در فیفادی نیز در ترکیب تیم ملی نروژ پنج گل به مولداوی زده بود و اکنون با عبور از تییری آنری (۵۰ گل) و نزدیک شدن به رکورد ۵۶ گل فان‌نیستلروی، یکی از سریع‌ترین گلزنان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا است.

کمترین بازی برای رسیدن به ۵۰ گل در لیگ قهرمانان:

۴۹: ارلینگ هالند

۶۲: رود فان‌نیستلروی

۶۶: لیونل مسی

۷۷: روبرت لواندوفسکی

۷۹: کیلیان امباپه

۸۸: کریم بنزما

۹۱: کریستیانو رونالدو

۹۷: رائول گونسالس

۱۰۳: تییری آنری

۱۳۰: توماس مولر

بیشترین گل تاریخ لیگ قهرمانان اروپا:

۱۴۰: کریستیانو رونالدو

۱۲۹: لیونل مسی

۱۰۵: روبرت لواندوفسکی

۹۰: کریم بنزما

۷۱: رائول گونسالس

۵۷: کیلیان امباپه

۵۷: توماس مولر

۵۶: رود فان‌نیستلروی

۵۰: تییری آنری

۵۰: ارلینگ هالند

با این رکورد، هالند نه‌تنها سریع‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان در رسیدن به ۵۰ گل شد، بلکه جایگاه خود را در جمع برترین گلزنان این رقابت‌ها تثبیت کرد و به یکی از پدیده‌های بی‌رقیب فوتبال جهان تبدیل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی