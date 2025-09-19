به گزارش ایلنا، گل هالند در نخستین هفته لیگ قهرمانان اروپا، او را به ۵۰ گل در این رقابت‌ها رساند. ستاره ۲۵ ساله منچسترسیتی برای رسیدن به این رکورد تنها به ۴۹ بازی نیاز داشت؛ در حالی که رکورد پیشین در اختیار رود فان‌نیستلروی بود که با ۶۲ بازی به این تعداد رسید.

هالند در فیفادی نیز در ترکیب تیم ملی نروژ پنج گل به مولداوی زده بود و اکنون با عبور از تییری آنری (۵۰ گل) و نزدیک شدن به رکورد ۵۶ گل فان‌نیستلروی، یکی از سریع‌ترین گلزنان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا است.

کمترین بازی برای رسیدن به ۵۰ گل در لیگ قهرمانان:

۴۹: ارلینگ هالند

۶۲: رود فان‌نیستلروی

۶۶: لیونل مسی

۷۷: روبرت لواندوفسکی

۷۹: کیلیان امباپه

۸۸: کریم بنزما

۹۱: کریستیانو رونالدو

۹۷: رائول گونسالس

۱۰۳: تییری آنری

۱۳۰: توماس مولر

بیشترین گل تاریخ لیگ قهرمانان اروپا:

۱۴۰: کریستیانو رونالدو

۱۲۹: لیونل مسی

۱۰۵: روبرت لواندوفسکی

۹۰: کریم بنزما

۷۱: رائول گونسالس

۵۷: کیلیان امباپه

۵۷: توماس مولر

۵۶: رود فان‌نیستلروی

۵۰: تییری آنری

۵۰: ارلینگ هالند

با این رکورد، هالند نه‌تنها سریع‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان در رسیدن به ۵۰ گل شد، بلکه جایگاه خود را در جمع برترین گلزنان این رقابت‌ها تثبیت کرد و به یکی از پدیده‌های بی‌رقیب فوتبال جهان تبدیل شد.

