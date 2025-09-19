برد مطمئن منچسترسیتی در شب پیروزی بارسلونا مقابل نیوکاسل

به گزارش ایلنا، در شب سوم از رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، دو دیدار مهم برگزار شد که طی آن بارسلونا موفق شد نیوکاسل را در است‌ جیمز پارک شکست دهد و منچسترسیتی هم در اتحاد از سد ناپولی گذشت.

نیوکاسل ۱ – ۲ بارسلونا

نیوکاسل بازی را پرانرژی آغاز کرد اما در نیمه دوم این بارسلونا بود که جریان مسابقه را در دست گرفت. مارکوس راشفورد در دقایق ۵۸ و ۶۷ دو گل پیاپی برای کاتالان‌ها به ثمر رساند و عملاً سرنوشت بازی را تغییر داد. تلاش‌های دیرهنگام نیوکاسل تنها با گل آنتونی گوردون در دقیقه ۹۰ همراه شد تا بازی با نتیجه ۲–۱ به سود بارسلونا تمام شود. این اولین گل‌های رسمی راشفورد برای بارسلونا در لیگ قهرمانان بود.

منچسترسیتی ۲ – ۰ ناپولی

در دیدار هم‌زمان، منچسترسیتی میزبان ناپولی بود. اخراج جیووانی دی لورنزو در دقیقه ۱۹ کار را برای ناپولی سخت کرد و شاگردان پپ گواردیولا در نیمه دوم از برتری عددی خود استفاده کردند. ارلینگ هالند در دقیقه ۵۶ گل نخست را با ضربه سر به ثمر رساند و جرمی دوکو در دقیقه ۶۵ با حرکت انفرادی تماشایی گل دوم را وارد دروازه حریف کرد. با این گل، هالند به سریع‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان تبدیل شد که به رکورد ۵۰ گل می‌رسد.

