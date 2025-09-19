لیگ قهرمانان اروپا
سیتی با هالند و دوکو، ناپولی را شکست داد
منچسترسیتی در اولین بازی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا، با گلهای ارلینگ هالند و جرمی دوکو، ناپولی را شکست داد و با اقتدار سه امتیاز نخست را کسب کرد.
به گزارش ایلنا، امشب در لیگ قهرمانان اروپا، منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد میزبان ناپولی بود و با گلهای ارلینگ هالند و جرمی دوکو، موفق شد ۲–۰ به پیروزی برسد. ناپولی از دقیقه ۲۰ و پس از دریافت کارت قرمز مستقیم جووانی دی لورنزو، ۷۰ دقیقه با ده بازیکن بازی کرد و کارش برای بازگشت بسیار دشوار شد.
سیتی از همان ابتدا با سرعت و فشار بالا تیم آنتونیو کونته را به عقب راند و فرصتهای متعددی برای گلزنی ایجاد کرد، اما واکنشهای دروازهبان ناپولی مانع باز شدن دروازه شد. در نیمه دوم، فیل فودن با پاس چیپ دقیق، هالند را صاحب توپ کرد و ستاره نروژی با ضربهای استادانه گل اول را به ثمر رساند. ده دقیقه بعد، جرمی دوکو با یک حرکت انفجاری و ضربه زمینی دقیق، گل دوم را زد تا امیدهای ناپولی برای بازگشت عملاً بر باد رود.
از دقیقه ۷۵ به بعد، بازی بیشتر در نیمه ناپولی جریان داشت. گواردیولا با تعویضهای تازه مانند آکه، ریکو لوئیس و اسکار باب، انرژی تیمش را حفظ کرد. کونته نیز تلاش کرد با تغییرات تاکتیکی شرایط را تغییر دهد، اما با ده بازیکن و اختلاف دو گل، موفق نشد.
در نهایت، منچسترسیتی با برتری ۲–۰ نخستین سه امتیاز فصل خود را جمع کرد و نشان داد همچنان یکی از مدعیان جدی قهرمانی است. برای ناپولی، این بازی بیش از یک شکست ساده بود و یادآوری کرد که در لیگ قهرمانان، اشتباهات فردی کوچک میتواند سرنوشت یک دیدار بزرگ را رقم بزند.