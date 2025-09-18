سرمربی فیلیپین: باخت مقابل ایران دردناک اما قابل پذیرش بود

به گزارش ایلنا، آنجیولینو فریگونی، سرمربی تیم ملی والیبال فیلیپین، پس از شکست شاگردانش مقابل ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی و حذف از رقابت‌ها، این مسابقه را باور نکردنی خواند و گفت: شیوه بازی و شکل باخت ما دردناک بود.

وی با اشاره به ست پنجم تصریح کرد: اگر این ست در امتیاز ۱۰ یا ۱۱ تمام می‌شد، جای سوالی باقی نمی‌ماند، اما به این شکل باختن برایم دردناک است. با این حال نتیجه را باید پذیرفت و بازی تمام شد.

فریگونی همچنین از هواداران تیمش که در سالن حضور داشتند، تقدیر کرد و گفت: «هواداران فوق‌العاده بودند و حمایت بزرگی از تیم میزبان شد

سرمربی فیلیپین عملکرد تیمش در مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ را قابل تحسین دانست و درباره حریف ایرانی اظهار داشت: ایران تیم خوبی است و با هدایت یک مربی توانمند، فیلیپین را در شرایط سخت قرار داد.

