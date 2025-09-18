خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرمربی فیلیپین: باخت مقابل ایران دردناک اما قابل پذیرش بود

سرمربی فیلیپین: باخت مقابل ایران دردناک اما قابل پذیرش بود
کد خبر : 1687982
لینک کوتاه کپی شد.

آنجیولینو فریگونی پس از حذف تیمش از قهرمانی والیبال جهان ۲۰۲۵، باخت مقابل ایران را باور نکردنی و دردناک توصیف کرد و از حمایت هواداران تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا،  آنجیولینو فریگونی، سرمربی تیم ملی والیبال فیلیپین، پس از شکست شاگردانش مقابل ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی و حذف از رقابت‌ها، این مسابقه را باور نکردنی خواند و گفت: شیوه بازی و شکل باخت ما دردناک بود.

وی با اشاره به ست پنجم تصریح کرد: اگر این ست در امتیاز ۱۰ یا ۱۱ تمام می‌شد، جای سوالی باقی نمی‌ماند، اما به این شکل باختن برایم دردناک است. با این حال نتیجه را باید پذیرفت و بازی تمام شد.

فریگونی همچنین از هواداران تیمش که در سالن حضور داشتند، تقدیر کرد و گفت: «هواداران فوق‌العاده بودند و حمایت بزرگی از تیم میزبان شد

سرمربی فیلیپین عملکرد تیمش در مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ را قابل تحسین دانست و درباره حریف ایرانی اظهار داشت: ایران تیم خوبی است و با هدایت یک مربی توانمند، فیلیپین را در شرایط سخت قرار داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی