لیگ قهرمانان اروپا؛
شب پرگل در لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن و لیورپول
در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا، بایرن مونیخ در خانه با نتیجه ۳-۱ چلسی را شکست داد. گلبهخودی تروه چالوبا و دو گل هری کین پیروزی شاگردان بایرن را رقم زد و تکگل چلسی را کول پالمر به ثمر رساند.
به گزارش ایلنا، در آنفیلد، دیداری مهیج میان لیورپول و اتلتیکو مادرید برگزار شد که با برتری ۳-۲ قرمزها پایان یافت. در حالی که بازی تا دقیقه ۹۲ مساوی دنبال میشد، فاندایک گل برتری را زد. پیش از آن صلاح و رابرتسون برای لیورپول و یورنته برای اتلتیکو (۲ گل) گلزنی کرده بودند.
پاریسنژرمن، مدافع عنوان قهرمانی، نمایشی مقتدرانه داشت و با چهار گل مارکینیوس، کوارتسخلیا، مندش و راموس، آتالانتا را در هم کوبید.
در دیگر مسابقات:
المپیاکوس با حضور نیمهاولی مهدی طارمی برابر پافوس به تساوی بدون گل رسید.
اینتر در آمستردام با نتیجه ۲-۰ از سد آژاکس گذشت.
دیدار اسلاویا پراگ و بودهگلیمت با تساوی ۲-۲ پایان یافت.