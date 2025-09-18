شب پرگل در لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن و لیورپول

به گزارش ایلنا، در آنفیلد، دیداری مهیج میان لیورپول و اتلتیکو مادرید برگزار شد که با برتری ۳-۲ قرمزها پایان یافت. در حالی که بازی تا دقیقه ۹۲ مساوی دنبال می‌شد، فان‌دایک گل برتری را زد. پیش از آن صلاح و رابرتسون برای لیورپول و یورنته برای اتلتیکو (۲ گل) گلزنی کرده بودند.

پاری‌سن‌ژرمن، مدافع عنوان قهرمانی، نمایشی مقتدرانه داشت و با چهار گل مارکینیوس، کوارتسخلیا، مندش و راموس، آتالانتا را در هم کوبید.

در دیگر مسابقات:

المپیاکوس با حضور نیمه‌اولی مهدی طارمی برابر پافوس به تساوی بدون گل رسید.

اینتر در آمستردام با نتیجه ۲-۰ از سد آژاکس گذشت.

دیدار اسلاویا پراگ و بوده‌گلیمت با تساوی ۲-۲ پایان یافت.

