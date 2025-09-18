خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ قهرمانان اروپا؛

شب پرگل در لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن و لیورپول

شب پرگل در لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن و لیورپول
کد خبر : 1687715
لینک کوتاه کپی شد.

در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا، بایرن مونیخ در خانه با نتیجه ۳-۱ چلسی را شکست داد. گل‌به‌خودی تروه چالوبا و دو گل هری کین پیروزی شاگردان بایرن را رقم زد و تک‌گل چلسی را کول پالمر به ثمر رساند.

به گزارش ایلنا، در آنفیلد، دیداری مهیج میان لیورپول و اتلتیکو مادرید برگزار شد که با برتری ۳-۲ قرمزها پایان یافت. در حالی که بازی تا دقیقه ۹۲ مساوی دنبال می‌شد، فان‌دایک گل برتری را زد. پیش از آن صلاح و رابرتسون برای لیورپول و یورنته برای اتلتیکو (۲ گل) گلزنی کرده بودند.

پاری‌سن‌ژرمن، مدافع عنوان قهرمانی، نمایشی مقتدرانه داشت و با چهار گل مارکینیوس، کوارتسخلیا، مندش و راموس، آتالانتا را در هم کوبید.

در دیگر مسابقات:

المپیاکوس با حضور نیمه‌اولی مهدی طارمی برابر پافوس به تساوی بدون گل رسید.

اینتر در آمستردام با نتیجه ۲-۰ از سد آژاکس گذشت.

دیدار اسلاویا پراگ و بوده‌گلیمت با تساوی ۲-۲ پایان یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی