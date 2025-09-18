به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا، با نمایش قاطع و منظم، چلسی را با نتیجه ۳-۱ شکست داد. این پیروزی در حالی رقم خورد که چلسی با انگیزه و شجاعت وارد میدان شده بود، اما نتوانست سد محکم دفاعی بایرن را پشت سر بگذارد.

در دقیقه ۲۱، مایکل اولیسه با پاس از سمت راست، موقعیت خطرناکی ایجاد کرد و تروه چالوبا، مدافع چلسی، به اشتباه توپ را به گل تبدیل کرد. تنها هفت دقیقه بعد، هری کین با استفاده از پنالتی گل دوم بایرن را به ثمر رساند. چلسی در دقیقه ۲۹ توسط کول پالمر یکی از گل‌ها را جبران کرد تا نیمه نخست با نتیجه ۲-۱ به پایان برسد.

در نیمه دوم، بایرن تسلط خود را حفظ کرد. در دقیقه ۶۳، هری کین گل سوم تیمش را ثبت کرد و برتری میزبان را تثبیت کرد. چلسی با تعویض‌های تازه تلاش کرد جریان بازی را تغییر دهد، اما دفاع منسجم و مدیریت دقیق توپ توسط بایرن اجازه موقعیت‌های جدی به آبی‌ها نداد.

در نهایت، باواریایی‌ها با پیروزی ۳-۱ مقابل چلسی، شروعی مقتدرانه در لیگ قهرمانان اروپا داشتند و نشان دادند حتی برابر تیم‌های مدعی، قدرت هجومی و دفاعی بالایی دارند.

