رد شکایت آلومینیوم؛ تراکتور تبرئه شد

به گزارش ایلنا، پس از دیدار اخیر آلومینیوم اراک و تراکتور، باشگاه اراکی از تیم تبریزی بابت استفاده از مارکو یوهانسون، دروازه‌بان جدید تراکتور شکایت کرد. آلومینیوم مدعی بود که با توجه به تکمیل سهمیه بازیکنان خارجی تراکتور، ثبت نام یوهانسون غیرقانونی بوده است.

با این حال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی مستندات و استعلام از سازمان لیگ، شکایت آلومینیوم را رد کرد. در رأی این کمیته تأکید شده که فسخ قرارداد ریکاردو آلوز با تراکتور محرز بوده و همین موضوع امکان ثبت بازیکن جدید را فراهم کرده است.

بر اساس اعلام کمیته انضباطی، اقدام تراکتور در جذب یوهانسون مغایرتی با مقررات نقل‌وانتقالات نداشته و به همین دلیل تخلفی متوجه این باشگاه نیست. بدین ترتیب، نتیجه مسابقه تغییر نخواهد کرد و تراکتور از اتهام استفاده از بازیکن غیرمجاز تبرئه شد.

