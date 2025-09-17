سایپا 1 - نیروی زمینی 0 ؛ عنایتی برنده جدال مقابل یزدی

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای مهم هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور، سایپا تهران موفق شد با نتیجه ۱ بر ۰ نیروی زمینی تهران را شکست دهد. این برد برای شاگردان رضا عنایتی اهمیت ویژه‌ای داشت چرا که هم نخستین گل فصل را به ثمر رساندند و هم اولین برد خود را به دست آوردند.

تک‌گل این مسابقه از روی نقطه پنالتی توسط سامان مهرابی به ثمر رسید تا نارنجی‌پوشان با کسب سه امتیاز شیرین، از بحران گل‌نزدن خارج شوند.

با این نتیجه، سایپا ۶ امتیازی شد و چند پله در جدول صعود کرد تا خود را به تیم‌های بالای جدول نزدیک کند. در سوی مقابل، نیروی زمینی با وجود عملکرد قابل قبول در هفته‌های گذشته، با این شکست همچنان ۶ امتیازی باقی ماند و شانس رسیدن به صدر جدول را از دست داد.

