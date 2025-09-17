خبرگزاری کار ایران
پیروزی پرقدرت دختران بسکتبال ایران مقابل مالزی در کاپ آسیا

پیروزی پرقدرت دختران بسکتبال ایران مقابل مالزی در کاپ آسیا
تیم ملی بسکتبال بانوان ایران با پیروزی ۶۲-۳۳ برابر مالزی به نیمه‌نهایی کاپ آسیا رسید و باید به مصاف هنگ‌کنگ برود.

به گزارش ایلنا،   تیم ملی بسکتبال بانوان ایران در مرحله پلی‌آف کاپ آسیا ۲۰۲۵ (دیویژن B) مالزی موفق شد با نتیجه ۶۲ بر ۳۳ میزبان را شکست دهد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شود. حریف بعدی ایران تیم هنگ‌کنگ خواهد بود.

نتایج چهار کوارتر به ترتیب ۱۹-۸، ۱۳-۱۱، ۱۳-۴ و ۱۷-۱۰ به سود ایران رقم خورد. در این دیدار، الینا کاظم‌آوینی با ۲۵ امتیاز، ۶ توپ‌ربایی و ۳ پاس گل بهترین بازیکن میدان شد.

ایران پیش‌تر در مرحله گروهی برابر هند شکست خورده بود اما مقابل سامو و ازبکستان به پیروزی رسید و به عنوان تیم دوم گروه A به پلی‌آف رسید.

ترکیب تیم ملی ایران در این رقابت‌ها شامل ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم‌آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمه‌زهرا نعمتی است.

کادر فنی تیم را سروه ضرغامیان (سرمربی)، لوسینه ست‌آقایان (مربی)، آرمن اله‌وردیان (مشاور فنی) و یگانه ضرغامیان (بدنساز) تشکیل می‌دهند و بلقیس عادلی سرپرست تیم است.

