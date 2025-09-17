خبرگزاری کار ایران
لوئیس همیلتون: نمی‌توانیم برابر نسل‌کشی غزه سکوت کنیم

لوئیس همیلتون، ستاره فرمول یک، با انتشار استوری در اینستاگرام خود نسبت به اوضاع بحرانی غزه واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،  لوئیس همیلتون، ستاره هفت دوره قهرمان جهان فرمول یک، با انتشار استوری در اینستاگرام خود نسبت به اوضاع بحرانی غزه واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواست برای کمک به مردم فلسطین اقدام کنند. او در پیام خود به گزارش اخیر کمیسیون تحقیق سازمان ملل اشاره کرد که وضعیت در غزه را به‌طور رسمی «نسل‌کشی» توصیف کرده است.

متن کامل پیام همیلتون به شرح زیر است:

«وضعیت در غزه هر روز بدتر می‌شود. در دو سال گذشته بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشته یا زخمی شده‌اند، از جمله ده‌ها هزار کودک  و این عدد همچنان در حال افزایش است. تهاجم اخیر به شهر غزه صدها هزار نفر را از خانه‌هایشان آواره کرده و بیمارستان‌ها در سراسر نوار غزه پیش از این هم با قحطی و مجروحان بمباران‌هایی که هیچ‌وقت پایان نمی‌یابد، از پا درآمده بودند.

امروز، یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل آنچه در غزه رخ می‌دهد را نسل‌کشی توصیف کرد. ما به‌عنوان انسان نمی‌توانیم بایستیم و اجازه دهیم این اتفاق ادامه پیدا کند.

سخت است که در برابر این همه تراژدی احساس ناتوانی نکنی، اما نمی‌توانیم فقط نظاره‌گر باشیم و هیچ کاری نکنیم. سازمان‌های زیادی وجود دارند که برای کمک به مردم فلسطین کار می‌کنند و برای ادامه فعالیت نیاز به منابع مالی دارند.

من به سه سازمان که بی‌وقفه برای کمک به نیازمندان تلاش می‌کنند، کمک کرده‌ام. اگر احساس می‌کنید می‌توانید چیزی اهدا کنید، قدردان خواهم بود.»

همیلتون پیش‌تر نیز بارها از مردم فلسطین حمایت کرده بود، اما این بار با استناد مستقیم به گزارش سازمان ملل و استفاده از واژه «نسل‌کشی» نشان داد که موضعش صریح‌تر و پررنگ‌تر شده است. او تأکید کرد که جامعه ورزشی و هوادارانش نیز باید نقش خود را در حمایت از مردم بی‌دفاع ایفا کنند.

