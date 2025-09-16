شهادت فوتبالیست نوجوان فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال فلسطین خبر داد که «السلطان» روز جمعه در منطقه «التوام» واقع در شمال‌غرب غزه، بر اثر حمله هوایی اسرائیل به خانه خانواده‌اش، به شهادت رسید. باشگاه الهلال نیز در صفحه رسمی خود در فیس‌بوک نوشت: «محمد رامز السلطان، یکی از فارغ‌التحصیلان آکادمی الهلال (مورد تأیید فیفا)، به‌همراه پدر و ۱۴ نفر از خانواده‌اش جان باخت»؛ و افزود که او «به هم‌تیمی‌اش مالک ابو‌العُمرین پیوست».

در ۶ سپتامبر نیز «مالک ابو‌العُمرین»، دیگر بازیکن باشگاه الهلال، هنگام انتظار برای دریافت کمک‌های انسانی در شمال نوار غزه بر اثر تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

مرگ «السلطان» و خانواده‌اش در ادامه موج حملات مستمر رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه رخ داده که در ماه‌های گذشته خانواده‌های زیادی را به‌طور کامل هدف قرار داده و شماری از ورزشکاران، خبرنگاران، پزشکان و دانش‌آموزان نیز جان خود را از دست داده‌اند.

جبریل رجوب، رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین، ۲۶ اوت اعلام کرد ورزش فلسطین با «فاجعه‌ای بی‌سابقه» روبه‌رو است و تاکنون «۷۷۴ شهید» از میان جامعه ورزشی و پیشاهنگی از دست رفته‌اند؛ از جمله ۳۵۵ فوتبالیست، ۲۷۷ نفر از اعضای اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی و ۱۴۲ نفر از پیشاهنگان فلسطین، علاوه بر ۱۱۹ مفقودی. به گفته او، شمار جان‌باختگان رسانه‌های ورزشی نیز به ۱۵ نفر رسیده و ۲۸۸ مجموعه ورزشی در کرانه باختری و غزه به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده است.

باشگاه الهلال غزه با انتشار پیام‌های تسلیت پیاپی، از جامعه فوتبال و نهادهای بین‌المللی خواسته نسبت به حفاظت از جان ورزشکاران و کودکان و رسیدگی به وضعیت اضطراری در این منطقه اقدام فوری انجام دهند.

انتهای پیام/