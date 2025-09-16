کارلو آنچلوتی:
رقابت با وینیسیوس و رودریگو مانع پیشرفت اندریک شد
کارلو آنچلوتی اعتراف کرد که روند پیشرفت اندریک در رئال مادرید به دلیل حضور وینیسیوس جونیور و رودریگو با کندی مواجه شده و همین موضوع جایگاه او در ترکیب تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ را به خطر انداخته است.
به گزارش ایلنا، اندریک که تابستان گذشته به رئال مادرید پیوست، هنوز نتوانسته نقش پررنگی در ترکیب تیم اصلی ایفا کند. او در فصل گذشته تنها سه بار در لالیگا بهعنوان بازیکن اصلی به میدان رفت و حالا با رقابت سنگین در خط حمله سفیدپوشان جایگاهش در تیم ملی برزیل هم متزلزل به نظر میرسد.
آنچلوتی در گفتوگو با ESPN درباره شرایط این بازیکن ۱۹ ساله گفت: «اندریک استعداد بزرگی است. من یک سال او را تمرین دادم و از شخصیت و حرفهایگریاش بسیار خوشم آمد. اما او نتوانست آنطور که میتوانست بازی کند، چون رئال مادرید رودریگو و وینیسیوس را در اختیار داشت. رقابت در یک تیم بزرگ مهم است و همین موضوع میتواند روی روند رشد یک بازیکن جوان تأثیر بگذارد.»
سرمربی ایتالیایی رئال مادرید همچنین به ظهور دیگر استعدادهای برزیلی اشاره کرد و نام استوائو ویلیان، بازیکن چلسی را مثال زد: «من استوائو را خیلی دوست دارم، او شخصیت و جسارت دارد و شروع خوبی در لیگ برتر داشته است. نه فقط برای این جام جهانی، بلکه برای آینده تیم ملی برزیل، استوائو بازیکنی بسیار مهم خواهد بود. اندریک هم مانند او یک استعداد بزرگ است.»
اندریک در حال حاضر به دلیل مصدومیت همسترینگ هنوز برای رئال مادرید در این فصل به میدان نرفته است. همین آسیبدیدگی باعث شد شایعات درباره انتقال قرضی او در تابستان اخیر به نتیجه نرسد. با توجه به رقابت شدید در خط حمله مادرید و ظهور استعدادهای تازه در برزیل، آینده او در ترکیب سلسائو همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.