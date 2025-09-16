خبرگزاری کار ایران
آلوارز در آستانه غیبت بزرگ مقابل لیورپول
اتلتیکو مادرید پس از کسب نخستین برد فصل برابر ویارئال، حالا با نگرانی بزرگی روبه‌روست.

به گزارش ایلنا،  اتلتیکو مادرید اولین پیروزی فصل خود در لالیگا را با برتری 2-0 برابر ویارئال جشن گرفت، اما شادی این برد خیلی زود با خبر تلخ مصدومیت خولیان آلوارز از بین رفت. ستاره آرژانتینی تنها یک نیمه در زمین بود و بین دو نیمه به دلیل احساس ناراحتی در زانو تعویض شد.

باشگاه اعلام کرده که آلوارز به دلیل کشیدگی در ناحیه زانو تمرین نکرده است. همین موضوع باعث شد گمانه‌زنی‌ها درباره غیبت احتمالی او در جدال حساس لیگ قهرمانان برابر لیورپول در آنفیلد شدت بگیرد. برخی رسانه‌های اسپانیایی گزارش داده‌اند شدت آسیب‌دیدگی بیشتر از حد انتظار است و او دیدار با لیورپول را از دست داده، اما هنوز تأیید رسمی در این باره صورت نگرفته است.

روزنامه آ.اس نوشت آلوارز هنگام تلاش برای ارسال پاس گل به پابلو باریوس دچار این کشیدگی شد. هرچند مصدومیت جدی نیست و انتظار می‌رود برای بازی‌های بعدی لالیگا مشکلی نداشته باشد، اما فاصله کم تا بازی چهارشنبه‌شب مقابل لیورپول احتمال حضور او را بسیار اندک کرده است.

اتلتیکو در شرایطی آماده سفر به مرسی‌ساید می‌شود که علاوه بر آلوارز، چند بازیکن دیگر از جمله هانکو، لو‌نورمان و نیکو گونزالس هم مشکلات بدنی دارند؛ با این تفاوت که وضعیت دو نفر آخر رو به بهبود گزارش شده است.

