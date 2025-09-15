در حمایت از فلسطین: فینال مسابقات دوچرخهسواری در مادرید لغو شد
مرحله پایانی تور دوچرخهسواری لا وئلتا ۲۰۲۵ در شهر مادرید به دلیل تجمعات گسترده مردمی در حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به حضور تیم رژیم صهیونیستی، لغو شد.
به گزارش ایلنا، این مرحله قرار بود با عبور نمادین رکابزنان از خیابانهای مرکزی پایتخت اسپانیا و مراسم اختتامیه در میدان سیبلس برگزار شود، اما در فاصله ۵۶ کیلومتری از خط پایان، مسیر مسابقه با تجمع شماری از شهروندان حامی فلسطین مسدود شد. معترضان با نشستن در مسیر حرکت دوچرخهسواران، مخالفت خود را با حضور نماینده رژیم صهیونیستی در این رقابتها ابراز کردند.
این رویداد که با بیش از ۱۵۰۰ نیروی پلیس محافظت میشد، بدون بروز آسیب جدی به شرکتکنندگان، متوقف شد. برگزارکنندگان به دلایل امنیتی، تصمیم به لغو مرحله نهایی و مراسم اهدای جوایز گرفتند.
در روزهای اخیر نیز برخی مراحل لا وئلتا با حضور معترضان همراه بود که خواستار عدم مشارکت نماینده رژیم صهیونیستی در این رقابتها بودند. این معترضان با نشستن روی آسفالت و سردادن شعارهایی نظیر «فلسطین این دور را برد»، «این جنگ نیست، نسلکشی است» و «شما صهیونیستها تروریست هستید»، مخالفت خود را با حضور تیم دوچرخهسواری رژیم صهیونیستی (Israel-Premier Tech) در این رقابت اعلام کردند.