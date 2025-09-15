فقط ۲۵۰ بلیت برای هواداران آبی در جدال با الوصل
سهمیه محدود استقلالیها در دبی
باشگاه الوصل امارات برای دیدار آسیایی برابر استقلال تهران تنها ۲۵۰ بلیت در اختیار طرفداران آبیها قرار داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه الوصل امارات برای دیدار حساس مقابل استقلال تهران در چارچوب رقابتهای آسیایی، سهمیه محدودی برای هواداران آبیها در نظر گرفته است.
بر اساس اعلام سایت رسمی فروش بلیت، تنها حدود ۲۵۰ قطعه بلیت در اختیار طرفداران استقلال قرار گرفته و به سرعت در معرض فروش گذاشته شد.
این مسابقه قرار است در ورزشگاه زعبیل شهر دبی برگزار شود؛ ورزشگاهی با ظرفیت نه چندان بالا که همین موضوع دلیل اصلی محدودیت در تخصیص بلیت به هواداران میهمان عنوان شده است.
استقلالیها همواره در بازیهای برونمرزی حضور پرشوری دارند و همین موضوع باعث شده تقاضا برای بلیتهای اندک موجود بسیار بالا باشد. این شرایط واکنشهایی را میان هواداران به همراه داشته، چرا که بسیاری انتظار داشتند سهمیه بیشتری برای طرفداران ایرانی اختصاص یابد.
با این حال، علاقهمندان استقلال امیدوارند با حضور پرانرژی همین جمع محدود در ورزشگاه، تیمشان در دبی حمایت و فضای مثبتی در ورزشگاه زعبیل ایجاد شود.
لازم به ذکر است که قیمت بلیتهای این بازی دست کم 560 هزار تومان تخمین زده شده است که در قیاس با قیمت بلیت در ایران بسیار قابل توجه است.