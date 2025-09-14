شکست تلخ مقابل حریف روسی
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان – کرواسی؛ ناکامی فیروزپور در رسیدن به فینال
امیرحسین فیروزپور با شکست مقابل حریف روس خود از رسیدن به فینال ناکام ماند.
به گزارش ایلنا، در وزن 92 کیلوگرم امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 7 بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.
وی در این مرحله با نتیجه 7 بر 2 باتیربک تساکولوف از اسلواکی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.
فیروز پور در این مرحله با نتیجه 11 بر 6 مغلوب امانالله گاجیماگومدوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت.