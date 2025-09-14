رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان – کرواسی؛ ناکامی فیروزپور در رسیدن به فینال

به گزارش ایلنا، در وزن 92 کیلوگرم امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 7 بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه 7 بر 2 باتیربک تساکولوف از اسلواکی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

فیروز پور در این مرحله با نتیجه 11 بر 6 مغلوب امان‌الله گاجی‌ماگومدوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت.

