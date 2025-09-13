کشتی آزاد قهرمانی جهان
کامران قاسمپور به نیمهنهایی وزن ۸۶ کیلوگرم رسید
قهرمان ایرانی کشتی آزاد با پیروزی ۵ بر ۴ مقابل کادیف روسیه، راهی نیمهنهایی رقابتهای جهانی شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، کامران قاسمپور در مرحله یکچهارم نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم، در شرایطی که کمتر از یک دقیقه تا پایان مسابقه ۴-۱ از رقیب روسی، ابراهیم کادیف عقب بود، با یک نمایش فوقالعاده و زیرگیریهای تماشایی توانست نتیجه را به ۵-۴ برگرداند و پیروز میدان شود.
این پیروزی قاسمپور را به نیمهنهایی رقابتها رساند و او یکی از شانسهای اصلی کسب مدال در این وزن به شمار میرود. پیش از این، او در دورهای اول و دوم با نتایج مقتدرانه ۱۰ بر صفر حریفان خود از قرقیزستان و مغولستان را شکست داده بود.