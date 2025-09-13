خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشتی آزاد قهرمانی جهان

کامران قاسم‌پور به نیمه‌نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم رسید

کامران قاسم‌پور به نیمه‌نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم رسید
کد خبر : 1685340
لینک کوتاه کپی شد.

قهرمان ایرانی کشتی آزاد با پیروزی ۵ بر ۴ مقابل کادیف روسیه، راهی نیمه‌نهایی رقابت‌های جهانی شد.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، کامران قاسم‌پور در مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم، در شرایطی که کمتر از یک دقیقه تا پایان مسابقه ۴-۱ از رقیب روسی، ابراهیم کادیف عقب بود، با یک نمایش فوق‌العاده و زیرگیری‌های تماشایی توانست نتیجه را به ۵-۴ برگرداند و پیروز میدان شود.

این پیروزی قاسم‌پور را به نیمه‌نهایی رقابت‌ها رساند و او یکی از شانس‌های اصلی کسب مدال در این وزن به شمار می‌رود. پیش از این، او در دورهای اول و دوم با نتایج مقتدرانه ۱۰ بر صفر حریفان خود از قرقیزستان و مغولستان را شکست داده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی