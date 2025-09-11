مس سونگون 1 - پارس جنوبی 1 ؛ تساوی نارنجی پوشان در خانه

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم‌های پارس جنوبی جم و مس سونگون مقابل یکدیگر قرار گرفتند و در پایان ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی ۱-۱ رضایت دادند.

این دو تیم که در دو هفته ابتدایی لیگ با شکست از میدان خارج شده بودند، امیدوار بودند در این دیدار نخستین سه امتیاز فصل را به دست آورند، اما در نهایت امتیازات بین آن‌ها تقسیم شد.

با این نتیجه، روند ناکامی پارس جنوبی و مس سونگون ادامه یافت و هر دو تیم برای سومین هفته متوالی از کسب پیروزی بازماندند.

مس سونگون و پارس جنوبی جم با تنها یک امتیاز از سه بازی، در جمع تیم‌های قعر جدول قرار دارند و باید در هفته‌های آینده به فکر جبران نتایج ضعیف خود باشند.

