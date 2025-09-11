خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مس سونگون 1 - پارس جنوبی 1 ؛ تساوی نارنجی پوشان در خانه

مس سونگون 1 - پارس جنوبی 1 ؛ تساوی نارنجی پوشان در خانه
کد خبر : 1684691
لینک کوتاه کپی شد.

دو تیم مس سونگون و پارس جنوبی امتیازات را تقسیم کردند.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم‌های پارس جنوبی جم و مس سونگون مقابل یکدیگر قرار گرفتند و در پایان ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی ۱-۱ رضایت دادند.

این دو تیم که در دو هفته ابتدایی لیگ با شکست از میدان خارج شده بودند، امیدوار بودند در این دیدار نخستین سه امتیاز فصل را به دست آورند، اما در نهایت امتیازات بین آن‌ها تقسیم شد.

با این نتیجه، روند ناکامی پارس جنوبی و مس سونگون ادامه یافت و هر دو تیم برای سومین هفته متوالی از کسب پیروزی بازماندند.

مس سونگون و پارس جنوبی جم با تنها یک امتیاز از سه بازی، در جمع تیم‌های قعر جدول قرار دارند و باید در هفته‌های آینده به فکر جبران نتایج ضعیف خود باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی