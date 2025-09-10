بعثت 0 - سایپا 0 ؛ توقف نارنجی های تهرانی در آزادی کرمانشاه

به گزارش ایبنا، مصاف بعثت کرمانشاه و سایپا تهران در ورزشگاه آزادی کرمانشاه جذابیت‌های خاص خود را داشت، اما در نهایت گلی در پی نداشت و با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

تیم میزبان، بعثت، که با حمایت پرشور هواداران خود به میدان آمده بود، نتوانست از موقعیت‌های محدودش استفاده کند تا سه امتیاز خانگی را از آن خود کند.

در سوی مقابل، شاگردان رضا عنایتی در سایپا نیز با وجود تلاش برای تغییر نتیجه، به سد محکم مدافعان بعثت برخورد کردند و نتوانستند قفل دروازه حریف را باز کنند.

با این نتیجه، بعثت پس از سه هفته با یک پیروزی و دو تساوی، پنج امتیازی شد .

سایپا نیز سومین تساوی پیاپی خود را رقم زد تا تیم عنایتی در لیگ یک، هت‌تریک مساوی داشته باشد و همچنان چشم‌انتظار اولین پیروزی فصل بماند.

