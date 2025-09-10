خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ دسته اول؛

بعثت 0 - سایپا 0 ؛ توقف نارنجی های تهرانی در آزادی کرمانشاه

بعثت 0 - سایپا 0 ؛ توقف نارنجی های تهرانی در آزادی کرمانشاه
کد خبر : 1684444
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار سایپا و بعثت بدون گل به پایان رسید.

به گزارش ایبنا، مصاف بعثت کرمانشاه و سایپا تهران در ورزشگاه آزادی کرمانشاه جذابیت‌های خاص خود را داشت، اما در نهایت گلی در پی نداشت و با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

تیم میزبان، بعثت، که با حمایت پرشور هواداران خود به میدان آمده بود، نتوانست از موقعیت‌های محدودش استفاده کند تا سه امتیاز خانگی را از آن خود کند.

در سوی مقابل، شاگردان رضا عنایتی در سایپا نیز با وجود تلاش برای تغییر نتیجه، به سد محکم مدافعان بعثت برخورد کردند و نتوانستند قفل دروازه حریف را باز کنند.

با این نتیجه، بعثت پس از سه هفته با یک پیروزی و دو تساوی، پنج امتیازی شد .

سایپا نیز سومین تساوی پیاپی خود را رقم زد تا تیم عنایتی در لیگ یک، هت‌تریک مساوی داشته باشد و همچنان چشم‌انتظار اولین پیروزی فصل بماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی