لیگ دسته اول؛

داماش گیلان 1 - شهرداری نوشهر 1 ؛ تقسیم امتیارات در دربی شمال

داماش گیلان 1 - شهرداری نوشهر 1 ؛ تقسیم امتیارات در دربی شمال
مصاف تیم های شمال کشور در سومین هفته لیگ یک با تساوی به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، سومین هفته مسابقات لیگ یک موسوم به جام آزادگان در حالی آغاز شد که تیم‌های داماش گیلان و شهرداری نوشهر، اولین دربی شمال کشور در این فصل رقابت‌ها را برگزار کردند. دیداری که می‌توانست با انجامش در ورزشگاه شهید عضدی رشت جذاب‌تر دنبال شود اما محرومیت داماش از بازی خانگی و از حضور تماشاگرانش، باعث شد تا ورزشگاه پاس قوامین تهران میزبان این مسابقه باشد.

ترکیب دو تیم در ابتدای مسابقه به شرح زیر بود:

داماش با هدایت نظرمحمدی: علی محسن زاده، سعید دلاور، امین هاشمی‌فرد، علی خدایی، جعفر حسین‌پور، امین رضایی، میعاد یزدانی، مهدی سوادکوهی، علی رمضانی، امین اسدی، میلاد پاک پرور

شهرداری نوشهر با هدایت رحمتی: نیما علیپور، امیرحسین موسی زاده، محمدرضا شیرزادی، ماهان کاکویی، سیدمحمد حسینی، عرفان گلشنی، حسین مالکی، ناصر رضایی، احسان جودکی، امیر حسین بهادر، مهدی باقری

علی نظرمحمدی و کیانوش رحمتی با شرایطی متفاوت، شاگردان خود را وارد این مصاف کردند. داماش از دو هفته ابتدایی فقط یک امتیاز گرفته بود ولی رحمتی توانست با وجود باخت در شروع کار، اولین برد خود در هفته دوم را تجربه کند.

این بازی نیز به شکلی جذاب آغاز شد و دو تیم با روندی مشابه به دنبال رسیدن به گل برتری بودند، در عین حال که جانب احتیاط را هم رعایت می‌کردند. در نیمه دوم میل هجومی دو تیم بیشتر شد. تا اینکه در دقیقه 80 داور به سود میزبان اعلام پنالتی کرد و میعاد یزدانی در دقیقه 82 اولین گل بازی را به ثمر رساند. با این حال، شهرداری خیلی خوب توانست به بازی برگردد و دقایقی بعد روی یک کرنر ارسالی و قطع توپ موفق محمدرضا شیرزادی، گل تساوی را به ثمر رساندند. نتیجه‌ای که تا پایان مسابقه تغییر نکرد.

با این مساوی، داماش گیلان همچنان در حسرت برد ماند و دو امتیازی شد. شهرداری نوشهر هم به چهارمین امتیاز فصل رسید.

 

