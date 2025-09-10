قول جانشین تنهاخ برای بازسازی بایرلورکوزن
کسپر هیولمند، سرمربی جدید بایرلورکوزن، در نخستین نشست خبریاش تأکید کرد که بازسازی تیم پس از دوران کوتاه اما پرحاشیه اریک تنهاخ زمانبر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، کسپر هیولمند، سرمربی سابق تیم ملی دانمارک، پس از اخراج اریک تنهاخ از هدایت بایرلورکوزن، به عنوان سرمربی جدید این باشگاه معرفی شد. او قراردادی تا تابستان ۲۰۲۷ امضا کرده و حالا مأموریت دارد تیمی را بازسازی کند که در فصل گذشته نایب قهرمان بوندسلیگا بود، اما با شروعی فاجعهبار در فصل جدید، دچار بحران شد.
تنهاخ که پس از جدایی ژابی آلونسو به رئال مادرید، به عنوان جانشین او انتخاب شد، تنها در سه مسابقه هدایت لورکوزن را بر عهده داشت و از دو بازی ابتدایی بوندسلیگا تنها یک امتیاز کسب کرد. در نهایت، در روز اول سپتامبر اخراج شد. سیمون رولفس، مدیر ورزشی لورکوزن، در اظهاراتی بیپرده این انتصاب را "یک اشتباه" خواند، اما تأکید کرد که ادامه همکاری با او میتوانست "اشتباهی بزرگتر" باشد.
هیولمند که با تیم ملی دانمارک تا نیمهنهایی یورو ۲۰۲۱ صعود کرده بود و در جریان یورو ۲۰۲۰ نیز با مدیریت تحسینبرانگیزش پس از حادثه قلبی کریستین اریکسن شناخته شد، حالا با هدف بازگرداندن آرامش و ثبات به بایرلورکوزن روی کار آمده است.
او در نشست خبری معارفهاش گفت: «برای بازسازی تیم باید سخت تلاش کنیم، اما پتانسیل بسیار بالایی در اینجا وجود دارد. نمیدانیم چه زمانی نتیجه خواهد داد، اما تلاش میکنیم و امیدوارم روزی ناگهان منفجر شود. هرکاری که بتوانم انجام میدهم تا بایرلورکوزن را به تیمی موفق تبدیل کنم.»
این مربی ۵۳ ساله همچنین درباره انتخاب بایرلورکوزن گفت: «فقط یک باشگاه بود که احساس کردم میتوانم خود واقعیام باشم و آن هم لورکوزن بود. من فردی سختگیر هستم و به انضباط اهمیت میدهم، اما فریاد نمیزنم و کسی را خرد نمیکنم تا نشان دهم رهبر قدرتمندی هستم. فلسفه من همکاری و توانمندسازی اطرافیان است.»
هیولمند همچنین افزود: «من ارتباطگرا هستم، رک و صادق صحبت میکنم و چیزی را پنهان نمیکنم. همین را هم از اطرافیانم انتظار دارم.» نخستین آزمون او روز جمعه در دیدار حساس برابر اینتراخت فرانکفورت خواهد بود؛ مسابقهای که نخستین نشانههای سبک کاری او را به نمایش خواهد گذاشت.
لورکوزن که فصل گذشته با آلونسو رکوردی تاریخی در شکستناپذیری ثبت کرده بود، حالا با انتخاب هیولمند امیدوار است که مسیر صعودیاش را دوباره آغاز کند.